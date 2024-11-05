На автоматичне переведення час та зміну розташування однаково страждають пристрої під керуванням Android та iOS, повідомляє 24 Канал. Така часто непомітна зміна часу може стати справжньою проблемою, оскільки будильник спрацьовує в інший час, а весь розклад в календарі зміщується.

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Рішення є доволі простим – вам потрібно змінити налаштування часового поясу з автоматичного на зазначений і смартфон перестане самостійно змінювати його.

Як змінити часовий пояс на Android

Для цього слід перейти до Налаштувань і обрати Дата та час. Далі змінити перемикач Установити часовий пояс автоматично і внести дані вручну.

Важливо! Залежно від моделі смартфона розділ "Дата та час" може бути розміщений в різних місцях меню налаштувань. На смартфоні Oppo Reno 12F цей розділ захований в підменю "Додаткові параметри". Для зручнішого пошуку в меню пошуку "Налаштувань" можна ввести вручну "Дата та час".

Як змінити часовий пояс на iPhone

Тут інструкція проста та універсальна для кожного iPhone. Вам потрібно відкрити Налаштування і обрати розділ Дата та час в Загальних.

Далі вимкнути перемикач в рядку Задавати автоматично, а нижче вручну обрати часовий пояс ввівши в пошуку місто Київ.

Чому смартфони автоматично змінюють час

Можна припустити, що проблема з автоматичною зміною часу та місця розташування справді виникла через роботу пристроїв РЕБ, які можуть використовувати під час ворожих атак дронами, які часто стаються саме вночі.

Якщо не вдаватися в технічні деталі, то такі системи намагаються обманути систему навігації ворожого дрона і спрямувати його назад до Росії. Саме тому деякі з користувачів виявили, що їхній смартфон змінив місце розташування з Києва та Харкова на Курськ чи Москву.

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Тож рекомендуємо змінити налаштування часового поясу на смартфонах з автоматичного визначення на вказане вручну. Крім того, рекомендуємо перебуваючи вдома вимикати Місцеположення – функцію, яка визначає ваше розташування за допомогою GPS, серед іншого це збереже вам заряд батареї.