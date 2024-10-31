Редакция Техно 24 разобралась в том, как работает функция "Оповещение о звуках" и как она может быть полезной в домашних условиях.
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Оповещения на смартфон, когда кто-то стучит в дверь (и не только)
Ваш смартфон способен оповестить вас о различных звуках в окружении. Это одна из функций, которая помогает людям с инвалидностью, например тем, которые имеют проблемы со слухом, понять, что в их двери кто-то стучит, или же в квартире лает собака или плачет ребенок.
В общем гаджет может распознать немало звуков, среди которых:
- Дымовая и пожарная сигнализация,
- Сирены и звуки тревог,
- Звуки ребенка,
- Лай собак,
- Стук в дверь,
- Дверной звонок,
- Сигналы приборов,
- Звонок стационарного телефона,
- Звуки воды.
Все эти звуки ваш смартфон может распознать и оповестить вас об этом в виде всплывающего окна на экране устройства. И эту функцию можно использовать, если вы, например, решили поработать в наушниках под любимую музыку, но не хотите пропустить важную доставку, визит слесаря или сигнал тревоги.
Как это настроить
- Сначала вам нужно зайти в меню Настройки вашего смартфона и найти там раздел Специальные функции (или расширенные функции);
- Нажмите Доступность, а затем Оповещения о звуках;
- Выберите Открыть уведомления о звуках, предоставьте разрешения на доступ к микрофону и отправку уведомлений;
- Выберите на какие звуки должен реагировать ваш смартфон.
Если же вы установили приложение "Мгновенная транскрипция", вам нужно открыть его и настроить по следующему образцу.
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Эта функция может оказаться очень полезной как для вас, так и для членов вашей семьи, которые могут иметь проблемы со слухом. Конечно полагаться на нее на 100% не стоит, но она точно вам пригодится, а настроить ее довольно просто и быстро.