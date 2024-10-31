Редакция Техно 24 разобралась в том, как работает функция "Оповещение о звуках" и как она может быть полезной в домашних условиях.

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Оповещения на смартфон, когда кто-то стучит в дверь (и не только)

Ваш смартфон способен оповестить вас о различных звуках в окружении. Это одна из функций, которая помогает людям с инвалидностью, например тем, которые имеют проблемы со слухом, понять, что в их двери кто-то стучит, или же в квартире лает собака или плачет ребенок.

В общем гаджет может распознать немало звуков, среди которых:

Дымовая и пожарная сигнализация,

Сирены и звуки тревог,

Звуки ребенка,

Лай собак,

Стук в дверь,

Дверной звонок,

Сигналы приборов,

Звонок стационарного телефона,

Звуки воды.

Все эти звуки ваш смартфон может распознать и оповестить вас об этом в виде всплывающего окна на экране устройства. И эту функцию можно использовать, если вы, например, решили поработать в наушниках под любимую музыку, но не хотите пропустить важную доставку, визит слесаря или сигнал тревоги.

Как это настроить

Важно! Сначала вам может потребоваться установить приложение Google "Мгновенная транскрипция" из Google Play. Например в Oppo Reno12 F эти функции Google по умолчанию отсутствуют, но они поддерживаются на всех смартфонах с версией Android 12 и выше.

Сначала вам нужно зайти в меню Настройки вашего смартфона и найти там раздел Специальные функции (или расширенные функции); Нажмите Доступность, а затем Оповещения о звуках; Выберите Открыть уведомления о звуках, предоставьте разрешения на доступ к микрофону и отправку уведомлений; Выберите на какие звуки должен реагировать ваш смартфон.

Если же вы установили приложение "Мгновенная транскрипция", вам нужно открыть его и настроить по следующему образцу.

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Эта функция может оказаться очень полезной как для вас, так и для членов вашей семьи, которые могут иметь проблемы со слухом. Конечно полагаться на нее на 100% не стоит, но она точно вам пригодится, а настроить ее довольно просто и быстро.