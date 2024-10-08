Даже некоторые, казалось бы, мелкие функции, способны повлиять на пользовательский опыт. Техно 24 подготовило для вас несколько интересных функций смартфонов на Android, о существовании которых вы могли даже не догадываться.

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Быстрая навигация свайпами в браузере

Если вы используете Google Chrome, как браузер по умолчанию на вашем смартфоне, вы могли не знать, что он поддерживает функцию пролистывания вкладок свайпами вверху экрана.

Кстати, такое умеет делать не только Google Chrome. Браузер Microsoft Edge тоже поддерживает навигацию свайпами. Поэтому все, что вам нужно сделать, это коснуться пальцем строки адреса и свайпнуть вправо или влево и страница пролистается.

Фото во время записи видео

Иногда, во время записи видео на смартфон, возникает потребность сделать фото. И для этого вам не нужен другой смартфон, ведь камера вашего устройства умеет одновременно фотографировать. Для этого даже есть отдельная кнопка, которую, однако, очень легко пропустить.

На некоторых смартфонах она имеет пиктограмму фотоаппарата, что делает ее цель более интуитивно понятной. Но другие приложения камеры часто отображают ее, как обычный белый круг рядом с другими элементами управления камерой.

Особенность этой функции в том, что она фактически делает стоп-кадр во время процесса съемки, поэтому вы не сможете настроить объектив, выбрать другие параметры для фото, или управлять зумом, однако, если быстро нужно сделать фото во время съемки, это сработает.

Блокировка смартфона двойным кликом

Вы можете заблокировать ваш смартфон двойным кликом на начальном экране в пустом месте, где нет иконок или виджетов. Эта функция, скорее всего, выключена по умолчанию на вашем устройстве, но ее можно активировать.

Здесь следует отметить, что разные производители размещают ее в меню в разных местах. Например в Samsung она находится в разделе Настройки – Специальные функции – Движения и жесты – Блокировка двойным нажатием.



Блокировка экрана двойным кликом / Фото 24 Канал Блокировка экрана двойным кликом / Фото 24 Канал

Автоматическое включение Темного режима

"Темный режим" может быть удобной опцией для многих пользователей. Вечером, когда освещение приглушенное, или полностью отсутствует, комфортнее воспринимается темный интерфейс смартфона. "Темный режим" можно включить в меню быстрых функций вручную, но можно сделать так, чтобы он переключался автоматически.

Для этого вам нужно свайпнуть с верхнего края экрана, чтобы открыть меню быстрых действий. Найдите там "Темный режим", который обозначен иконкой солнца, нажмите на нее и держите секунду. Откроется меню настройки этой функции, где вы сможете установить время автоматического переключения на "Темный режим" и возврата к "Светлому режиму".

Быстрое перемещение курсора во время набора текста

Когда мы набираем текст на смартфоне, частенько случается потребность переместить курсор в нужное место между словами, чтобы, например, исправить ошибку, или что-то добавить. Конечно можно это сделать кликнув в нужном месте пальцем, однако курсор не всегда становится туда, где мы планировали нажать.

Но существует еще один способ точно и быстро переместить курсор на смартфонах под управлением Android – пробел. Все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку пробел и не забирая пальца легко подвинуть его в нужную сторону и вы увидите, как ваш курсор перемещается между буквами.

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Конечно ваш смартфон скрывает гораздо больше интересных функций, о которых мы расскажем в наших других статьях. Надеемся, эти возможности пригодятся вам и вы вспомните о них, когда они будут вам нужны.