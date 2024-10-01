Вот восемь выдающихся возможностей камеры iPhone, которые, по мнению Техно 24, могут быть полезными для устройств на Android.

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Взгляд за пределы кадра

Хотя и iPhone, и телефоны Android имеют двойную или тройную заднюю камеру, iPhone имеет преимущество благодаря функции "Просмотр за пределами кадра". Эта функция использует основную и сверхширокоугольную камеры iPhone одновременно, чтобы обеспечить объединенный предварительный просмотр в реальном времени в приложении "Камера", который выходит за пределы сетки и охватывает весь экран. Это помогает пользователям лучше кадрировать свои снимки.

Эта функция, которая появилась на iPhone несколько лет назад, до сих пор не появилась на телефонах Android, несмотря на ее полезность для улучшения композиции фотографий.

Система кодирования цветов ACES

С точки зрения видеосъемки, iPhone часто опережают Android-телефоны. iPhone 15 Pro и более новые модели могут записывать Log-видео с использованием системы кодирования цветов Academy Color Encoding System (ACES) – стандарта, используемого в киноиндустрии для управления цветом.

Хотя некоторые флагманские телефоны Android поддерживают HDR и даже запись видео в формате 8K, ни один из них не может записывать видео в формате RAW в ACES, что облегчает профессионалам обработку видеоматериалов на этапе постпродакшна.

Эта функция в первую очередь полезна для профессионалов, которые используют свои iPhone для высококачественной видеосъемки, как дополнительный инструмент, чего не могут предложить Android смартфоны.

Съемка фотографий с разрешением 24 Мп

Начиная с серии iPhone 15, Apple изменила разрешение основной камеры по умолчанию на 24 Мп, обеспечив баланс между резкостью и общим качеством изображения. Более высокое разрешение обеспечивает большую детализацию, чем типичные фотографии с разрешением 12 Мп, которые можно найти на большинстве смартфонов, включая устройства на базе Android.

Хотя флагманские телефоны Android часто имеют датчики с более высоким разрешением, от 50 до 200 Мп, они, как правило, используют пиксельное разбиение для создания более детальных 12-мегапиксельных фотографий по умолчанию. Однако этим фотографиям не хватает резкости 24-мегапиксельных изображений iPhone.

Превосходное качество изображений в соцсетях

Несмотря на то, что многие телефоны на базе Android имеют лучшие камеры, фотографии, сделанные в популярных социальных сетях, таких как Instagram и Snapchat, выглядят на iPhone значительно лучше. Это объясняется тем, что реализация Apple API камеры позволяет сторонним программам создавать высококачественные изображения, подобные тем, что создаются с помощью стандартного приложения "Камера".

Даже несмотря на обещания Google исправить эту ситуацию, iPhone продолжает предоставлять лучшие изображения и видео через приложения социальных сетей по сравнению с телефонами на Android.

Быстрые короткие видео в формате 4K

Как на iPhone, так и на телефонах Android нажатие и удержание кнопки спуска затвора позволяет пользователям быстро записывать короткие видео. Однако iPhone 16 и 16 Pro – единственные модели, которые могут записывать такие видео с разрешением 4K/60 кадров в секунду с поддержкой Dolby Vision, тогда как даже высококлассные телефоны Android, такие как Samsung Galaxy S24 Ultra, ограничены разрешением FHD+ со скоростью 30 кадров в секунду.

Улучшенный режим Action Mode

Apple представила режим Action в iPhone 13 Pro, который позволяет пользователям снимать стабильные кадры даже во время движения. Хотя подобные функции существуют и на телефонах Android, реализация от Apple остается лучшей. На iPhone 15 Pro и более новых моделях режим Action поддерживает 3-кратный или 5-кратный телеобъектив, а пользователи могут даже использовать 2-кратный цифровой зум для суперстабильной съемки.

Телефоны на Android, как и Samsung, ограничивают устойчивый режим сверхширокоугольной и основной камерами, не имея поддержки телеобъектива для таких записей.

Поддержка телефото в режиме панорамы

Еще одна сфера, в которой iPhone превосходит конкурентов, – это режим панорамной съемки. iPhone может снимать панорамные изображения с разрешением 53 Мп и позволяет пользователям снимать с различными уровнями приближения, включая 0,5-кратное, 1-кратное, 2-кратное, 3-кратное и 5-кратное.

Этот уровень гибкости не имеет себе равных среди телефонов Android, которые поддерживают панорамную съемку только с помощью сверхширокоугольной и основной камер.

Пространственные фото и видео

В iPhone 15 Pro и более новых моделях появилась возможность снимать пространственные фото и видео. Их можно просматривать в формате 3D с помощью гарнитуры Apple Vision Pro или Meta's Quest, предлагая уникальный опыт. Кроме того, iPhone 16 Pro может записывать пространственный звук вместе с фотографиями и видео.

Хотя эта функция полезна только при наличии гарнитуры AR/VR, это инновация, которую пока не предлагает ни один телефон на базе Android.

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Эти восемь функций камеры дают iPhone явное преимущество над устройствами Android, особенно в сфере фотографии и видеосъемки. Хотя телефоны Android могут иметь лучшую аппаратную часть камеры, программное обеспечение Apple позволяет iPhone выделяться в ключевых областях, что делает их лучшим выбором для многих пользователей, когда дело доходит до обработки изображений.