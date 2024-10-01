Ось вісім видатних можливостей камери iPhone, які, на думку Техно 24, можуть бути корисними для пристроїв на Android.

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Погляд за межі кадру

Хоча і iPhone, і телефони Android мають подвійну або потрійну задню камеру, iPhone має перевагу завдяки функції "Перегляд за межами кадру". Ця функція використовує основну і надширококутну камери iPhone одночасно, щоб забезпечити об'єднаний попередній перегляд в реальному часі в застосунку "Камера", який виходить за межі сітки і охоплює весь екран. Це допомагає користувачам краще кадрувати свої знімки.

Ця функція, яка з'явилася на iPhone кілька років тому, досі не з'явилася на телефонах Android, попри її корисність для покращення композиції фотографій.

Система кодування кольорів ACES

З погляду відеозйомки, iPhone часто випереджають Android-телефони. iPhone 15 Pro і новіші моделі можуть записувати Log-відео з використанням системи кодування кольорів Academy Color Encoding System (ACES) – стандарту, що використовується в кіноіндустрії для управління кольором.

Хоча деякі флагманські телефони Android підтримують HDR і навіть запис відео у форматі 8K, жоден з них не може записувати відео у форматі RAW в ACES, що полегшує професіоналам обробку відеоматеріалів на етапі постпродакшну.

Ця функція в першу чергу корисна для професіоналів, які використовують свої iPhone для високоякісної відеозйомки, як додатковий інструмент, чого не можуть запропонувати Android смартфони.

Зйомка фотографій з роздільною здатністю 24 Мп

Починаючи з серії iPhone 15, Apple змінила роздільну здатність основної камери за замовчуванням на 24 Мп, забезпечивши баланс між різкістю та загальною якістю зображення. Вища роздільна здатність забезпечує більшу деталізацію, ніж типові фотографії з роздільною здатністю 12 Мп, які можна знайти на більшості смартфонів, включаючи пристрої на базі Android.

Хоча флагманські телефони Android часто мають датчики з вищою роздільною здатністю, від 50 до 200 Мп, вони, як правило, використовують піксельне розбиття для створення більш детальних 12-мегапіксельних фотографій за замовчуванням. Однак цим фотографіям не вистачає різкості 24-мегапіксельних зображень iPhone.

Чудова якість зображень у соцмережах

Попри те, що багато телефонів на базі Android мають кращі камери, фотографії, зроблені в популярних соціальних мережах, таких як Instagram і Snapchat, виглядають на iPhone значно краще. Це пояснюється тим, що реалізація Apple API камери дозволяє стороннім програмам створювати високоякісні зображення, подібні до тих, що створюються за допомогою стандартного додатку "Камера".

Навіть попри обіцянки Google виправити цю ситуацію, iPhone продовжує надавати кращі зображення та відео через застосунки соціальних мереж порівняно з телефонами на Android.

Швидкі короткі відео у форматі 4K

Як на iPhone, так і на телефонах Android натискання та утримання кнопки спуску затвора дозволяє користувачам швидко записувати короткі відео. Однак iPhone 16 і 16 Pro – єдині моделі, які можуть записувати такі відео з роздільною здатністю 4K/60 кадрів на секунду з підтримкою Dolby Vision, тоді як навіть висококласні телефони Android, такі як Samsung Galaxy S24 Ultra, обмежені роздільною здатністю FHD+ зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Покращений режим Action Mode

Apple представила режим Action в iPhone 13 Pro, який дозволяє користувачам знімати стабільні кадри навіть під час руху. Хоча подібні функції існують і на телефонах Android, реалізація від Apple залишається кращою. На iPhone 15 Pro і новіших моделях режим Action підтримує 3-кратний або 5-кратний телеоб'єктив, а користувачі можуть навіть використовувати 2-кратний цифровий зум для суперстабільної зйомки.

Телефони на Android, як і Samsung, обмежують сталий режим надширококутною та основною камерами, не маючи підтримки телеоб'єктива для таких записів.

Підтримка телефото в режимі панорами

Ще одна сфера, в якій iPhone перевершує конкурентів, – це режим панорамної зйомки. iPhone може знімати панорамні зображення з роздільною здатністю 53 Мп і дозволяє користувачам знімати з різними рівнями наближення, включаючи 0,5-кратне, 1-кратне, 2-кратне, 3-кратне і 5-кратне.

Цей рівень гнучкості не має собі рівних серед телефонів Android, які підтримують панорамну зйомку лише за допомогою надширококутної та основної камер.

Просторові фото та відео

В iPhone 15 Pro та новіших моделях з'явилася можливість знімати просторові фото та відео. Їх можна переглядати у форматі 3D за допомогою гарнітури Apple Vision Pro або Meta's Quest, пропонуючи унікальний досвід. Крім того, iPhone 16 Pro може записувати просторовий звук разом із фотографіями та відео.

Хоча ця функція корисна лише за наявності гарнітури AR/VR, це інновація, яку наразі не пропонує жоден телефон на базі Android.

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Ці вісім функцій камери дають iPhone явну перевагу над пристроями Android, особливо у сфері фотографії та відеозйомки. Хоча телефони Android можуть мати кращу апаратну частину камери, програмне забезпечення Apple дозволяє iPhone виділятися в ключових областях, що робить їх кращим вибором для багатьох користувачів, коли справа доходить до обробки зображень.