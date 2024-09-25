Вот десять малоизвестных функций, которые делают iOS 18 особенной от Техно 24, которые мы обнаружили и хотим с вами поделиться.

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В iOS 18 появилась функция Управление отвлечением в Safari, которая позволяет пользователям скрывать надоедливые всплывающие окна и рекламу на веб-сайтах для более чистого чтения. Нажав иконку "Меню страницы" и выбрав "Скрыть отвлекающие элементы", пользователи могут удалить нежелательный контент, который останется скрытым даже при следующих посещениях.

Долгожданная функция наконец появилась в фирменном приложении iPhone. Благодаря T9 в поиске контактов пользователи могут быстро искать записи, вводя их имена с клавиатуры, что делает поиск более быстрым и интуитивно понятным без необходимости переключаться на вкладку "Контакты".

Пользователи iPhone теперь могут ставить видеозаписи на паузу во время съемки. Эта функция устраняет необходимость останавливать и начинать новые клипы, упрощая процесс редактирования. Кнопка Пауза появляется во время записи в приложении Камера, позволяя пользователям беспрепятственно продолжить или приостановить запись.

iOS 18 позволяет пользователям настраивать элементы управления на экране блокировки. Например, пользователи могут заменить ярлык "Камера" другим приложением в соответствии со своими предпочтениями. Изменить элементы управления очень просто – удерживайте экран блокировки, далее нажмите Настроить и выберите желаемые элементы управления.

Больше не нужно полагаться на сторонние приложения, такие как Shortcuts, для блокировки приложений. iOS 18 теперь поддерживает эту функцию с помощью Face ID или Touch ID, и даже предлагает возможность скрывать приложения на главном экране, что повышает конфиденциальность.

Голосовые заметки в iOS 18 имеют функцию транскрипции, что позволяет пользователям превращать записи в редактируемый текст с возможностью поиска. Это особенно полезно для фиксации идей или мыслей и быстрой ссылки на определенные части заметки.

На iPhone с функцией Dynamic Island в iOS 18 теперь можно регулировать ширину луча фонарика. Пользователи могут управлять как интенсивностью, так и шириной луча, проводя пальцем по экрану по горизонтали и вертикали, что является практичной функцией.

Приложение "Калькулятор" получило крайне необходимый толчок благодаря возможностям конвертации единиц измерения в iOS 18. Теперь пользователи могут легко конвертировать валюты и другие единицы, а также обмениваться значениями между ними.

В обновленном приложении Фотографии пользователи теперь могут настраивать и изменять порядок коллекций, таких как альбомы и люди. Функция Настройка и изменение порядка позволяет пользователям скрывать ненужные коллекции и упорядочивать их в желаемом порядке на одной странице.

Наконец, iOS 18 позволяет пользователям искать историю звонков в приложении "Телефон". Введя имя, номер или даже месяц, пользователи теперь могут быстро получить доступ к записям прошлых звонков, что облегчает отслеживание коммуникаций.

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Эти скрытые функции предлагают мощные инструменты для улучшения удобства и эффективности использования вашего iPhone. Хотя iOS 18 содержит значительные обновления, изучение этих малоизвестных функций может значительно улучшить ваш общий опыт.