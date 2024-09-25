Вот десять малоизвестных функций, которые делают iOS 18 особенной от Техно 24, которые мы обнаружили и хотим с вами поделиться.

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Сокрытие рекламы в Safari

В iOS 18 появилась функция Управление отвлечением в Safari, которая позволяет пользователям скрывать надоедливые всплывающие окна и рекламу на веб-сайтах для более чистого чтения. Нажав иконку "Меню страницы" и выбрав "Скрыть отвлекающие элементы", пользователи могут удалить нежелательный контент, который останется скрытым даже при следующих посещениях.

Быстрый поиск контактов

Долгожданная функция наконец появилась в фирменном приложении iPhone. Благодаря T9 в поиске контактов пользователи могут быстро искать записи, вводя их имена с клавиатуры, что делает поиск более быстрым и интуитивно понятным без необходимости переключаться на вкладку "Контакты".

Пауза видеозаписи

Пользователи iPhone теперь могут ставить видеозаписи на паузу во время съемки. Эта функция устраняет необходимость останавливать и начинать новые клипы, упрощая процесс редактирования. Кнопка Пауза появляется во время записи в приложении Камера, позволяя пользователям беспрепятственно продолжить или приостановить запись.

Переключение элементов управления экраном блокировки

iOS 18 позволяет пользователям настраивать элементы управления на экране блокировки. Например, пользователи могут заменить ярлык "Камера" другим приложением в соответствии со своими предпочтениями. Изменить элементы управления очень просто – удерживайте экран блокировки, далее нажмите Настроить и выберите желаемые элементы управления.

Блокировка и скрытие приложений

Больше не нужно полагаться на сторонние приложения, такие как Shortcuts, для блокировки приложений. iOS 18 теперь поддерживает эту функцию с помощью Face ID или Touch ID, и даже предлагает возможность скрывать приложения на главном экране, что повышает конфиденциальность.

Транскрибирование голосовых заметок

Голосовые заметки в iOS 18 имеют функцию транскрипции, что позволяет пользователям превращать записи в редактируемый текст с возможностью поиска. Это особенно полезно для фиксации идей или мыслей и быстрой ссылки на определенные части заметки.

Регулируемый луч фонарика

На iPhone с функцией Dynamic Island в iOS 18 теперь можно регулировать ширину луча фонарика. Пользователи могут управлять как интенсивностью, так и шириной луча, проводя пальцем по экрану по горизонтали и вертикали, что является практичной функцией.

Конвертация единиц в калькуляторе

Приложение "Калькулятор" получило крайне необходимый толчок благодаря возможностям конвертации единиц измерения в iOS 18. Теперь пользователи могут легко конвертировать валюты и другие единицы, а также обмениваться значениями между ними.

Настраивайте коллекции фотографий

В обновленном приложении Фотографии пользователи теперь могут настраивать и изменять порядок коллекций, таких как альбомы и люди. Функция Настройка и изменение порядка позволяет пользователям скрывать ненужные коллекции и упорядочивать их в желаемом порядке на одной странице.

Поиск в истории звонков

Наконец, iOS 18 позволяет пользователям искать историю звонков в приложении "Телефон". Введя имя, номер или даже месяц, пользователи теперь могут быстро получить доступ к записям прошлых звонков, что облегчает отслеживание коммуникаций.

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Эти скрытые функции предлагают мощные инструменты для улучшения удобства и эффективности использования вашего iPhone. Хотя iOS 18 содержит значительные обновления, изучение этих малоизвестных функций может значительно улучшить ваш общий опыт.