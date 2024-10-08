Навіть деякі, здавалося б, дрібні функції, здатні вплинути на користувацький досвід. Техно 24 підготувало для вас кілька цікавих функцій смартфонів на Android, про існування яких ви могли навіть не здогадуватися.

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Швидка навігація свайпами у браузері

Якщо ви використовуєте Google Chrome, як браузер за замовчуванням на вашому смартфоні, ви могли не знати, що він підтримує функцію пролистування вкладок свайпами вгорі екрана.

До речі, таке вміє робити не лише Google Chrome. Браузер Microsoft Edge теж підтримує навігацію свайпами. Тож все, що вам потрібно зробити, це торкнутися пальцем рядка адреси та свайпнути вправо чи вліво і сторінка перегорнеться.

Фото під час запису відео

Іноді, під час записування відео на смартфон, виникає потреба зробити фото. І для цього вам не потрібен інший смартфон, адже камера вашого пристрою вміє одночасно фотографувати. Для цього навіть є окрема кнопка, яку, однак, дуже легко пропустити.

На деяких смартфонах вона має піктограму фотоапарата, що робить її мету більш інтуїтивно зрозумілою. Але інші застосунки камери часто відображають її, як звичайний білий круг поряд з іншими елементами керування камерою.

Особливість цієї функції у тому, що вона фактично робить стоп-кадр під час процесу зйомки, тож ви не зможете налаштувати об'єктив, вибрати інші параметри для фото, або керувати зумом, однак, якщо швидко потрібно зробити фото під час зйомки, це спрацює.

Блокування смартфона подвійним кліком

Ви можете заблокувати ваш смартфон подвійним кліком на початковому екрані в пустому місці, де немає іконок чи віджетів. Ця функція, швидше за все, вимкнена за замовчуванням на вашому пристрої, але її можна активувати.

Тут слід зазначити, що різні виробники розміщують її в меню в різних місцях. Наприклад в Samsung вона знаходиться в розділі Налаштування – Спеціальні функції – Рухи та жести – Блокування подвійним натиском.



Блокування екрана подвійним кліком / Фото 24 Канал Блокування екрана подвійним кліком / Фото 24 Канал

Автоматичне ввімкнення Темного режиму

"Темний режим" може бути зручною опцією для багатьох користувачів. Увечері, коли освітлення приглушене, або повністю відсутнє, комфортніше сприймається темний інтерфейс смартфона. "Темний режим" можна увімкнути в меню швидких функцій вручну, але можна зробити так, щоб він перемикався автоматично.

Для цього вам потрібно свайпнути з верхнього краю екрана, щоб відкрити меню швидких дій. Знайдіть там "Темний режим", який позначений іконкою сонця, натисніть на неї та тримайте секунду. Відкриється меню налаштування цієї функції, де ви зможете встановити час автоматичного перемикання на "Темний режим" та повернення до "Світлого режиму".

Швидке переміщення курсора під час набору тексту

Коли ми набираємо текст на смартфоні, частенько трапляється потреба перемістити курсор у потрібне місце між словами, аби, наприклад, виправити помилку, або щось додати. Звісно можна це зробити клікнувши у потрібному місці пальцем, однак курсор не завжди стає туди, де ми планували натиснути.

Та існує ще один спосіб точно та швидко перемістити курсор на смартфонах під керуванням Android – пробіл. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на кнопку пробіл та не забираючи пальця легко посунути його у потрібну сторону і ви побачите, як ваш курсор переміщається між буквами.

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Авжеж ваш смартфон приховує значно більше цікавих функцій, про які ми розкажемо в наших інших статтях. Сподіваємося, ці можливості стануть вам у пригоді і ви згадаєте про них, коли вони будуть вам потрібні.