Tesla опубликовала данные о производстве и поставках электромобилей за четвертый квартал и весь 2024 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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В общем компания изготовила 1,77 миллиона электромобилей за год, что на 4% меньше, чем в 2023 году, и доставила 1,79 миллиона единиц, что на 1% меньше предыдущего года. Кроме того, компания установила системы хранения энергии общей емкостью 31,4 ГВт-ч.

Рекорды квартала не спасли годовые показатели

Tesla отчиталась о рекордном четвертом квартале с 495 570 поставленными электромобилями и развернутыми системами хранения энергии объемом 11 ГВт-ч. Производство в этом периоде составило 459 445 автомобилей, преимущественно моделей Model 3 и Model Y.

Однако общие годовые результаты компании остались ниже показателей 2023 года. Как отмечает The Verge, генеральный директор Tesla Илон Маск предупреждал, что увеличение конкуренции и падение спроса на устаревшие модели компании негативно повлияют на результаты 2024 года.

Популярность пикапа Cybertruck, поставки которого начались в конце 2023 года, не смогла компенсировать общее снижение продаж. Кроме того, объемы поставок в четвертом квартале не достигли прогнозов аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали 504 800 автомобилей. Из-за этого акции Tesla упали на 5%.

Новые проекты и сложности на рынках

Маск заявил, что в 2025 году компания планирует выпустить более доступную модель электромобиля, а в 2026 году – полностью автономное такси Cybercab. Однако оба проекта натолкнулись на трудности.

На китайском рынке, который является крупнейшим для Tesla, компания продолжает терять позиции в пользу местных производителей, таких как BYD. Ситуация на рынке США также выглядит неопределенной: после возвращения Дональда Трампа в Белый дом многие стимулы для электромобилей, включая налоговый кредит в размере 7500 долларов, могут быть отменены, что уменьшит доступность Tesla для покупателей.

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Несмотря на рекорды отдельных кварталов, 2024 год стал тяжелым испытанием для компании, которая теперь вынуждена искать новые пути для восстановления роста.