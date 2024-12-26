К счастью, проблема не в дефектных деталях, поэтому компании не придется физически возвращать автомобили на заводы. Ожидается, что все будет исправлено бесплатным обновлением программного обеспечения для таких моделей, как Cybertruck, Model 3 и Model Y, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Опять проблемы

На этот раз Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) проинформировала владельцев почти 700 000 автомобилей Tesla о проблеме с сигнальной лампочкой системы контроля давления в шинах.

Отзыв касается:

Автомобилей Cybertruck 2024 года выпуска.

Model 3 2017-2025 годов.

Model Y 2020-2025 годов выпуска.

NHTSA заявляет, что предупредительная лампочка системы контроля давления в шинах может не гореть между поездками.

Tesla заявляет, что разошлет обновления для автомобилей, на которые повлияла проблема с предупредительной лампочкой. Ожидается, что письма-уведомления владельцам уже купленных машин будут отправлены 15 февраля 2025 года.

За этот год, напомним, NHTSA зафиксировала семь отзывов Cybertruck из-за проблем с камерой заднего вида, неисправные стеклоочистители и неплотное крепление багажника. В июне Tesla выпустила беспроводное обновление для 1,8 миллиона автомобилей, включая отдельные модели 3, S и X 2021-2024 годов выпуска и модели Y 2020-2024 годов выпуска, чтобы исправить серьезную проблему с капотом, который мог просто отсоединиться во время поездок, если его закрыть неправильно.