Интересный факт: прошлый год имел гораздо больше событий, которые запоминались своей значимостью, уникальностью и свежестью. Вам почти не нужно было гуглить, чтобы вспомнить условную пятерку или даже десятку лидеров. 2024-й во многом стал годом, который развивал и продолжал то, что произошло в прошлом году. Здесь, например, Apple Vision Pro, выход которого анонсировали в 2023 году, но выпустили в этом. Здесь и Cybertruck, который вышел в ноябре прошлого года, но основные события, крутившиеся вокруг него, произошли только после нового года. И здесь даже печально известная субмарина Titan, которая затонула летом 2023 года, но только в этом году мы получили полноценное расследование и узнали первые выводы. 24 Канал подытоживает все эти события дальше.

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Основные события

Год начался с того, что Neuralink впервые имплантировала чип в мозг человека. Компания Илона Маска пытается создать технологию для соединения человеческого мозга с компьютером, и уже в январе 2024 года она выполнила свою первую операцию. Пациент, как мы позже узнали, научился управлять курсором мыши силой мысли, а потому смог играть в игры, печатать текст и в целом управлять компьютером. К сожалению, в какой-то момент он столкнулся с проблемой: устройство начало работать со сбоями, когда контакты отсоединились от мозга. Несмотря на это второй пациент получил свой чип уже в августе. Он также смог поиграть в игры, в частности в Counter-Strike 2, и работал в программе для проектирования 3D-моделей. В этом случае проблем с отсоединением электродов от мозга уже не было, потому что компания учла ошибки.

Следующая большая новость касалась компании Apple, которая решила закрыть проект разработки собственного электромобиля. Над ним она работала более 10 лет, вложив огромные деньги. Однако это не помешало ей в феврале остановить все и уволить почти 2 тысячи работников (некоторые перешли на другие отделы). Project Titan должен был стать особым автомобилем: полностью автономным, без необходимости в водителях, без руля, педалей и других классических элементов управления – только экран для указаний о месте назначения или вообще голосовое управление. К сожалению, компания, как говорят инсайдеры, в какой-то момент поняла, что не сможет выпустить продукт в том виде, о котором она мечтает, поскольку для этого нужны еще годы и годы развития. Вполне возможно, что Apple решила применить свой привычный подход: позволить другим производителям обкатать технологии, усовершенствовать их, удешевить и только потом собрать все вместе, дополнить собственными разработками и инновациями, чтобы в конце выпустить собственное решение. Как бы там ни было, но компания никогда не подтверждала существование Project Titan, поэтому и не стала оправдываться перед аудиторией из-за его отмены. Вполне возможно, что лет через 10 мы снова услышим об автономном транспорте от Apple.

Также в этом году:

Новая технология протезов позволила людям без рук почувствовать температуру и прикосновение к предметам.

Чрезвычайно быстрая камера научилась снимать более 156 триллионов кадров в секунду, открывая новые возможности в области механики и медицины.

Наряду с этим изобрели самый быстрый в мире микроскоп, который может видеть даже движение электронов.

В Исландии начал работу крупнейший в мире завод по поглощению углерода прямо из атмосферы.

Прорывная технология предоставила обычным очкам функции ночного видения, что могло бы помочь нам лучше ориентироваться в темноте без необходимости в специальных дорогих приборах ночного видения.

Япония наконец начала отказываться от дискет. Требование об их использовании отменили в государственных учреждениях с 28 июня 2024 года.

Вышло новое поколение сверхбыстрого интерфейса Thunderbolt 5, который предлагает значительные улучшения пропускной способности, скорости соединения и подачи питания, открывая новые возможности для пользователей.

Мы также получили новый самый мощный в мире суперкомпьютер. Теперь это El Capitan компании Cray Computing, который имеет мощность в 1742 эксафлопса.

Также в октябре наконец-то нам показали многострадальный Cybercab, беспилотное такси от Tesla, похожее на то, что должна была бы выпустить Apple. Однако очень быстро восторг от презентации выветрился, ведь выяснилось, что на самом деле продемонстрированные машины (как и роботы Optimus) не были автономными: ими дистанционно управляли люди, которые сидели за пультом или экраном, давая команды о движении. Фактически нам показали только концепцию и идею, а не рабочие прототипы. Вместе с Cybercab компания продемонстрировала фургон Robovan, который как будто сошел с экрана телевизора, пока вы смотрели фильм "Я, робот". Между тем полноценный автопилот, который Илон Маск обещает с 2014 года, все еще не вышел.



Роботакси Cybercab / Фото Tesla



Роботакси Cybercab / Фото Tesla

Если мы уже заговорили о Tesla, то многострадальный Cybertruck в этом году был антигероем. Все это время, с момента начала поставок, интернет засыпали жалобы от пользователей. Пикап оказался совсем не таким, каким его обещала сделать компания: не таким крепким, не таким выносливым, не таким устойчивым к морозам и ударам. В одном из случаев у владельца сломалось два Cybertruck с интервалом в 4 месяца. В другом автомобильное издание, которое взяло машину на оценку, выставило пикапу автоматический ноль, потому что он сломался еще до начала тестирования. У него постоянно застревает штекер зарядки, случаются проблемы с программным обеспечением, отпадают детали. А в самом вопиющем случае переднее стекло треснуло во время обычного мытья салфеткой. Причиной этого мог стать заводской дефект.

Наконец, этом году мы услышали первые результаты расследования катастрофы субмарины Titan. Она затонула еще летом прошлого года, но сбор доказательств занял много времени. Слушания длились много дней, привлекая работников, подрядчиков и руководство компании. Как выяснилось, главной причиной взрыва подлодки и смерти всего экипажа стало нежелание главы компании Стоктона Раша тратить деньги на вопросы безопасности. Он купил просроченное углеродное волокно для корабля, установил на нем минимальное и местами абсолютно смешное оборудование, проигнорировал предыдущие аварии, в которых "Титан" испытывал ущерб, не прислушивался к рекомендациям своих подчиненных, а просто увольнял их и прочее.

Мы также увидели первые кадры, которые показывают момент, когда поисковая команда нашла обломки лодки: видео

Робототехника достигает новых высот

В сфере робототехники тоже хватало достижений:

Робот Atlas от Boston Dynamics научился работать без контроля человека, самостоятельно анализируя не только задачи, но и окружающее пространство, чтобы понять, как выполнить то или иное действие, к которому его не готовили.

Китайские ученые создали робота с миниатюрным мозгом из стволовых клеток человека. Они соединили его с чипом нейронного интерфейса, что позволило выполнять такие задачи, как избегание препятствий и захват объектов. Эта инновация может произвести революцию в вычислительной технике, воссоздавая функции человеческого мозга.

Другие ученые из Китая установили рекорд скорости среди роботов, просто обув их в кроссовки. Вопрос скорости и устойчивости машин на двух ногах сейчас является одним из ключевых, если мы хотим когда-то использовать их для помощи на производствах или дома.

Как бегал робот в кроссовках: видео

Аэротакси на пороге

Невозможно не упомянуть и тот факт, что этот год стал настоящим прорывом в сфере летающих машин (аэротакси, EVTOL). Многочисленные компании проводили испытания, достигали рекордов и получали разрешения даже на полноценное использование, а на выставке CES эти технологии были одними из самых востребованных среди аудитории.

Аэрокосмическая компания Archer провела свои беспилотные испытания в феврале, а затем – испытания с пассажирами. Окончательная сертификация и коммерческий запуск планируют на 2025 год. Поэтому следующий год мы вполне можем объявить годом летающих машин, если все будет идти хорошо.

Австралийская компания с китайскими корнями Pegasus представила компактное частное летающее авто, которое не собирается использовать как воздушное такси. Оно одноместное и имеет один большой винт, как у обычных вертолетов, а не много малых, как обычно это бывает у EVTOL.

Аэротакси на водородном двигателе втрое побило предыдущий рекорд в дальности полета, пролетев 842 километра и даже не использовав все доступное топливо. Производитель Joby Aviation планирует внедрение водородных самолетов как экологическую альтернативу для региональных путешествий.

Компания Volocopter провела собственные испытания весьма красивого летательного транспортного средства, которое не похоже на другие EVTOL. Он ранее застрял в бюрократических вопросах, но летом наконец полетел.

Другое электрическое авиатакси от Archer Aviation достигло скорости в 160 километров в час, выполнив сверхважный маневр переходного полета. Это означает, что самолет Midnight совершает вертикальный взлет, переключает роторы для движения вперед как самолет и возвращается в вертикальное положение для посадки.

Стоит отметить, что в этом же году Archer Aviation получила разрешение FAA на эксплуатацию службы электрического воздушного такси, став лишь второй такой компанией после Joby Aviation, которая получила свое разрешение в 2022 году.

Наконец, китайская компания XPeng предложила свой вариант летающего автомобиля без колес. X2 совершил первый полет над китайской столицей во время открытия Китайской международной экономической и торговой ярмарки.

Смотрите, как Archer eVTOL осуществляет переходный полет: видео

Энергетика

В 2024 году несколько крупных технологических корпораций объявили о планах использовать ядерную энергию для питания своих дата-центров, чтобы удовлетворить потребности искусственного интеллекта в дополнительной энергии, а также достичь лучшей экологичности.

Meta планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в новый дата-центр в штате Луизиана, который станет крупнейшим в мире среди объектов Meta. Для обеспечения его энергоснабжения Meta рассматривает возможность использования ядерной энергии, в частности малых модульных реакторов (SMR), с мощностью от 1 до 4 гигаватт.

Google ведет переговоры с энергетическими компаниями в США и других странах по использованию ядерной энергии для своих дата-центров. В частности, компания планирует сотрудничество с разработчиком малых модульных реакторов Kairos Power для обеспечения стабильного и экологического энергоснабжения объектов.

Microsoft инвестирует в восстановление работы атомной электростанции Three Mile Island в штате Пенсильвания, которая была закрыта в 2019 году. Вся произведенная электроэнергия будет поставляться Microsoft в течение следующих двадцати лет для обеспечения питания ее дата-центров и поддержки работы искусственного интеллекта.

Кроме того, Билл Гейтс начал строить первую ядерную электростанцию на натриевых реакторах, которые являются более безопасными и эффективными, чем традиционные.

Amazon также взялась строить модульные ядерные реакторы. Цель компании – полный переход на 100% возобновляемую энергию и достижения чистого нулевого выброса углерода к 2040 году.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это нынешние рекорды в солнечной энергетике. Особенно здесь отличился Китай. Страна достигла своей весьма масштабной энергетической цели на шесть лет раньше запланированного срока, построив крупнейшую в мире солнечную электростанцию и начав строить еще большую.

Тем временем США взялись превращать свои старые ядерные объекты, где когда-то разрабатывалось оружие, в солнечные электростанции. И хотя программа развивается достаточно активно, догнать Китай пока не удалось.

Дроны меняют все

Сфера дронов в этом году занимала особое место, ведь война в Украине показала всем, что методы ведения боя изменились. Поэтому военные подрядчики по всему миру взялись за разработку новых технологий. В США, например, создали военный беспилотник с искусственным интеллектом, который динамично меняет каналы, чтобы избегать радиопомех. Тем временем Venus Aerospace разогнала беспилотник почти до скорости звука, интегрировав в него вращающийся детонационный ракетный двигатель. Мы видели дроны со взрывчаткой, подводные дроны, наземные, а также те, которые управляются искусственным интеллектом.



Дрон / Фото Unsplash

Но не только военная сфера получила толчок. Гражданские БПЛА также не остались за бортом.

Инженеры разработали дрон, который может заряжаться от линий электропередач. Он использует камеру и радар для поиска ближайшей линии электропитания, приземляется на нее и пополняет заряд. После этого он снова летит выполнять свои задачи. Это может помочь запускать дроны гораздо дальше, чем сейчас.

Тем временем первый в истории дрон совершил доставку на гору Эверест, принеся альпинистам оборудование на высоту 6000 метров.

А в Германии создали крошечных роботизированных пчел, которые способны летать роем. BionicBee – это миниатюрные бионические насекомые длиной 220 миллиметров и весом в 34 грамма. Используя сигналы от специальных сверхширокополосных якорей, они ориентируются в среде, обеспечивая полет без столкновений. Центральный компьютер управляет их роевым поведением, определяя оптимальные пути полета для сохранения целостности роя.

В то же время США борются с китайской компанией DJI, видя в ней опасность для страны. Так же как и многие другие технологии, эти беспилотники могут быть использованы Китаем в возможной войне. Они могут шпионить или даже восстать против своих владельцев. Исследования в прошлом уже выявляли, что БПЛА этой компании передают секретные данные на серверы в Китай. Но DJI владеет 70% мирового рынка беспилотников, поэтому это весьма сложный вопрос для Штатов.

Сбой года

В июле мир столкнулся с масштабным сбоем в работе Windows, что повлекло неполадки различных систем. Это повлияло на работу критически важных служб, таких как экстренная помощь. Кроме того, серьезно пострадали аэропорты, банки, платежные системы, СМИ и десятки других сфер. Причину нашли в небольшом обновлении антивируса Crowdstrike, в котором файл размером всего в несколько килобайтов конфликтовал с настройками безопасности на компьютерах с Windows, что вызывало "синий экран смерти".

Среди пострадавших компаний были "Новая почта", Vodafone, Sense Bank и Monobank, где фиксировали проблемы в работе сервисов.

Хотя окончательных потерь никто не назвал, эксперты предполагали, что они превысят миллиард долларов.

Хакерская атака, которую мы не забудем

Эта история только начала разворачиваться, но эксперты говорят, что это одна из крупнейших кибератак в истории, если не самая большая вообще. Китайские хакеры взломали системы сразу нескольких американских телекоммуникационных провайдеров, получив доступ к технологиям правительственной прослушки, которые власти США применяли для слежки за людьми с разрешения суда.

Судя по всему, за этим стоит группировка Salt Typhoon, которая добралась как минимум до таких популярных провайдеров, как Verizon, AT&T и Lumen Technologies, хотя полный список значительно больше. Преступники имели доступ к телефонным разговорам, отслеживанию интернет-трафика и другим методам слежки за практически любым американцем.

ФБР позже заявило, что Китай все еще остается в системах США, так что проблема не устранена. Цель этой кампании неизвестна, но, кажется, все и так очевидно. Деятели из органов национальной безопасности считают взлом "потенциально катастрофическим". Среди жертв уже назвали лиц из круга Камалы Харрис и Дональда Трампа еще во время предвыборной кампании.

Хотя подтверждений еще нет, но Salt Typhoon также могли взломать подобные организации в других странах.

Поскандалим

Этот год, как и любой другой, не обошелся без споров и претензий со стороны пользователей к любимым компаниям. Чем же они были недовольны?



Нынешний Mac mini на чипах M4 – самый маленький из всех до сих пор выпущенных / Фото Apple

Во-первых, никто не понял, почему кнопка питания нового Mac mini с чипами M4 и M4 Pro расположена снизу . Apple, что с тобой не так? Сначала USB-вход на нижней части мышки, который не позволяет ею пользоваться во время зарядки, а теперь кнопка питания, которая заставляет постоянно поднимать устройство, чтобы его включить! Количество мемов, которые появились после презентации новых миниатюрных компьютеров компании, зашкаливало.

. Apple, что с тобой не так? Сначала USB-вход на нижней части мышки, который не позволяет ею пользоваться во время зарядки, а теперь кнопка питания, которая заставляет постоянно поднимать устройство, чтобы его включить! Количество мемов, которые появились после презентации новых миниатюрных компьютеров компании, зашкаливало. Во-вторых, этом году искусственный интеллект Gemini от Google вдруг решил предложить пользователям добавить в еду клея , чтобы сыр не соскальзывал с пиццы, а также поесть камней. Очень вкусно.

, чтобы сыр не соскальзывал с пиццы, а также поесть камней. Очень вкусно. Microsoft следит за вами? Компания выпустила тестовую версию функции Windows Recall, которая должна была помочь вам вспомнить все, что вы делали на компьютере. Фактически она должна была фотографировать ваш экран, где-то это все хранить (вероятно, на серверах компании), а потом, если вам нужно, отвечать на вопросы о том или ином контенте. Например, вы неделю назад нашли в интернете замечательную рубашку, но не сохранили ссылку. Теперь вы о ней вспомнили, решили купить, но где же ее найти? Здесь пригодится искусственный интеллект: просто опишите ему, что ищете рубашку, которую видели раньше. Укажите, какая она, опишите цвет и другие характеристики, а тогда Windows Recall найдет ее в памяти, вернув вас на неделю назад. Пользователи назвали это кошмаром конфиденциальности, а потому компания быстро отозвала функцию, чтобы доработать вопрос приватности данных.

Компания выпустила тестовую версию функции Windows Recall, которая должна была помочь вам вспомнить все, что вы делали на компьютере. Фактически она должна была фотографировать ваш экран, где-то это все хранить (вероятно, на серверах компании), а потом, если вам нужно, отвечать на вопросы о том или ином контенте. Например, вы неделю назад нашли в интернете замечательную рубашку, но не сохранили ссылку. Теперь вы о ней вспомнили, решили купить, но где же ее найти? Здесь пригодится искусственный интеллект: просто опишите ему, что ищете рубашку, которую видели раньше. Укажите, какая она, опишите цвет и другие характеристики, а тогда Windows Recall найдет ее в памяти, вернув вас на неделю назад. Пользователи назвали это кошмаром конфиденциальности, а потому компания быстро отозвала функцию, чтобы доработать вопрос приватности данных. Google Chrome ненавидит AdBlock , а потому собрался удалить и его, и все другие программы для блокировки рекламы. На самом деле компания собирается сделать это уже давно, но в этом году она по-особенному взялась за этот вопрос. Начиная с июня, Chrome начал отключать старые расширения Chrome на основе Manifest V2, чтобы побудить их переходить на обновленный протокол Manifest V3. Хотя он, как утверждается, безопаснее и лучше заботится о конфиденциальности, беда в том, что некоторые его правила несовместимы с логикой работы блокировщиков. Ввиду этого вы теперь можете видеть рекламу там, где ее раньше скрывали блокировщики. Но разработчики пытаются с этим бороться. Кто-то успешнее, кто-то менее успешно. Однако пока все выглядит не очень плохо, потому что большинство рекламы таки скрывается.

, а потому собрался удалить и его, и все другие программы для блокировки рекламы. На самом деле компания собирается сделать это уже давно, но в этом году она по-особенному взялась за этот вопрос. Начиная с июня, Chrome начал отключать старые расширения Chrome на основе Manifest V2, чтобы побудить их переходить на обновленный протокол Manifest V3. Хотя он, как утверждается, безопаснее и лучше заботится о конфиденциальности, беда в том, что некоторые его правила несовместимы с логикой работы блокировщиков. Ввиду этого вы теперь можете видеть рекламу там, где ее раньше скрывали блокировщики. Но разработчики пытаются с этим бороться. Кто-то успешнее, кто-то менее успешно. Однако пока все выглядит не очень плохо, потому что большинство рекламы таки скрывается. Вы думали, что с Microsoft в этом списке уже покончено? Отнюдь, потому что компания в этом году попала еще в один скандал, выпустив бесплатную программу, которая оказалась центром скрытых функций и шпионажа. Bing Wallpaper, как обнаружили пользователи, агрессивно продвигает другие продукты Microsoft и имеет много скрытых практик, подобных навязчивому маркетингу середины 2000-х. В частности "прослушивание" файлов cookie вашего браузера (Chrome, Firefox и, конечно же, собственный браузер Microsoft Edge) и средства отслеживания геолокации. Кроме того, она пытается установить поиск Bing по умолчанию. Для чего это все программе, целью которой якобы является просто дать вам красивые обои для рабочего стола?

Хлам года

Нам было чрезвычайно трудно расставить по местам три технологии, о которых далее пойдет речь. И вы, пожалуй, будете удивлены тем, что именно мы назовем. Но это... гарнитура Apple Vision Pro, несколько странный Rabbit R1, а также устройство Ai Pin от Humane, которое было мертворожденным еще до своего выхода.



Ai Pin от Humane / Фото Humane