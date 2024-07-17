"Зеленый" Китай

Пекин сделал большую ставку на экологически чистые альтернативы ископаемому топливу, и внедряет их очень быстро, поскольку в последние месяцы мы постоянно слышим о новых солнечных электростанциях, едва ли не каждая из которых превосходит по мощности предыдущие. Недавние энергетические отчеты подробно описывают результаты, которых достигла власть страны по внедрению солнечной и ветровой энергии. Судя по ним, Китай достигнет своих целей по чистой энергии не к 2030 году, как планировал, а шокирующе раньше.

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Согласно Глобальному отчету о ветроэнергетике до 2024 года, опубликованным Глобальным ветроэнергетическим советом в апреле этого года, Китай установил новый рекорд, введя в эксплуатацию 75 гигаватт новых установок, что составляет почти 65% от общемирового показателя .

. В прошлом месяце Китай установил огромную ветровую турбину мощностью 18 мегаватт , крупнейшую в мире по рейтингу мощности, что еще больше способствовало переходу на чистую энергию. Другие страны обратили внимание на эти усилия, в том числе Германия, которая установит ветровые турбины китайского производства на собственной морской ветроэлектростанции.

, крупнейшую в мире по рейтингу мощности, что еще больше способствовало переходу на чистую энергию. Другие страны обратили внимание на эти усилия, в том числе Германия, которая установит ветровые турбины китайского производства на собственной морской ветроэлектростанции. В дополнение к ветроэнергетике, Китай полностью проникся солнечной энергией как альтернативным источником чистой энергии. В июне он запустил солнечную электростанцию мощностью 3,5 гигаватта и площадью 33 000 акров вблизи Урумчи, столицы Синьцзяна.

и площадью 33 000 акров вблизи Урумчи, столицы Синьцзяна. Там же, в Синьцзяне, впоследствии запустили еще одну, но уже на 5 гигаватт . Эта солнечная электростанция сейчас является крупнейшей в мире.

. Эта солнечная электростанция сейчас является крупнейшей в мире. А чтобы никто не обогнал эти рекорды, очень быстро страна объявила о планах строительства еще одной гигантской солнечной электростанции мощностью 8 гигаватт .

. Все это делается в рамках большого энергетического проекта стоимостью 11 миллиардов долларов США, который возглавляет государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group. Он предусматривает строительство новых солнечных и ветровых электростанций суммарной мощностью 455 гигаватт.

Какая часть из этого уже построена, пока неизвестно. Но за первые пять месяцев 2024 года Китай в целом установил 103,5 гигаватта мощностей чистой энергии из различных источников, тогда как прирост тепловой энергии снизился на 45% в годовом исчислении. Это свидетельствует о переходе от угольной и ядерной энергетики к более чистым альтернативам, одновременно удовлетворяя растущий спрос.

Эти усилия приносят свои плоды, а теперь стало известно, что Китай буквально на годы опережает установленный график. Согласно отчету Climate Energy Finance (CEF) от 2 июля 2024 года, Китай достигнет своей совокупной цели в 1200 гигаватт ветровых и солнечных электростанций уже в этом месяце, а не в 2030 году, опережая график на шесть лет. Кроме того, отмечается, что нет никаких признаков замедления этих процессов, несмотря на проблемы в экономике страны.

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Хотя Китай быстро становится мировым лидером во внедрении экологически чистой энергетики, ему еще есть над чем работать. Страна все еще в значительной степени полагается на угольные электростанции, и ей нужно будет закрыть эти объекты в пользу более экологичных вариантов, чтобы по-настоящему компенсировать свои выбросы углекислого газа.