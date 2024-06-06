Крупнейшая в мире
Солнечная электростанция будет производить около 6,09 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Если предположить, что один электромобиль потребляет около 3 000 киловатт-часов в год, то это может обеспечить 2,03 миллиона электромобилей ежегодно.
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Крупнейшая в мире солнечная электростанция в Синьцзяне является частью большого китайского проекта, в рамках которого планируется установить по всей стране 455 гигаватт ветровых и солнечных электростанций. Эти проекты будут расположены в малонаселенных, но богатых на ресурсы районах и направлять произведенную энергию в крупные городские центры, например, городов на восточном побережье Китая.
Снимок солнечных панелей на китайские электростанции / Фото китайского новостного издания CGTN
Стоит отметить, что в последнее время Китай достаточно серьезно взялся за экологически чистую энергетику. После того как он десятилетиями наращивал свою промышленность, совершенно не заботясь об экологических показателях, некоторые города в стране буквально превратились в очаг смога и загрязнения, а саму страну обвиняют не просто в несоблюдении международных договоров о снижении выбросов, но и в том, что она является одним из крупнейших загрязнителей в мире в целом. Поэтому после того, как экономика вышла на достаточно мощный уровень, власти Китая взялась модернизировать энергетику, вкладываясь в водную, ветровую и солнечную генерацию.
Синьцзян тем временем является важным, но очень порой противоречивым игроком в мировой солнечной энергетике:
- Кроме того, что здесь расположены огромные солнечные и ветровые электростанции, он также является основным центром производства поликремния, критически важного сырья, используемого в производстве солнечных панелей.
- Однако сообщения и обвинения в крайне недоброжелательном обращении с мусульманами-уйгурами и другими этническими меньшинствами в этом регионе привели к призывам к большей прозрачности и соблюдению этических соображений в цепи поставок. Так, некоторые бренды и потребители не хотят, чтобы их продукция производилась хотя бы минимально касающимся Синьцзяна образом. Коммунистическую партию в нескольких громких расследованиях разоблачили на том, что она построила огромные концентрационные лагеря для не менее 1,5 миллиона уйгуров и других неугодных для себя людей. Там заключенные подвергаются жестоким пыткам, издевательствам, принудительному труду, принудительной стерилизации, изнасилованиям.