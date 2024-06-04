Частью этого плана является ответственное управление окружающей средой, что предусматривает сокращение выбросов углерода от городской деятельности посредством постепенного перехода на обслуживающий транспорт с нулевыми выбросами.

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Электрические мусоровозы

Мы рады возможности использовать электрические мусоровозы как одни из первых транспортных средств ASL. Повышенная безопасность для персонала в сочетании с экологически чистыми грузовиками — это преимущества как для нашего персонала, так и для наших жителей,

– говорит Карен Сантуччи, директор департамента общественных работ и твердых бытовых отходов города Кингстон.

Сейчас городской парк машин для вывоза мусора состоит из 14 мусоровозов, семи переработчиков и двух среднетоннажных упаковщиков. Но хотя модели Mack LR Electric станут первыми электрическими в парке мусоровозов, Кингстон также имеет два электрических автобуса, шесть электрических машин для обработки льда и 35 легковых электрических машин и гибридов. Таким образом, город находится на пути к полной электрификации парка.

Чтобы поддержать эти усилия по электрификации, компания Kingston разворачивает два 50-киловаттные зарядные устройства Heliox от Mack Trucks, а также планирует установить 150-киловаттное зарядное устройство DCFC в своем депо для транзитных автобусов.

Сами грузовики являются одними из первых примеров следующего поколения Mack LR Electrics, которые поставляются с литий-ионными батареями NMC (никель-марганец-кобальт-оксид) емкостью 376 киловатт-часов, которые обещают на 42% больше энергии и больший запас хода, чем раньше .

. Два электродвигателя производят 448 лошадиных сил непрерывной работы и потрясающий крутящий момент 4,051 фунт-фут от 0 оборотов в минуту.

Двухступенчатая система рекуперативного торможения помогает извлекать энергию от сотен остановок, которые автомобиль делает ежедневно с возрастающей нагрузкой, и таким образом подзаряжать батареи.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.