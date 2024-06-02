Впервые представленный как концепт в 2020 году, Hopper быстро привлек внимание общественности своим уникальным дизайном и функциональностью. Это трехколесное транспортное средство, напоминающее Veemo, имеет открытый кузов, который обеспечивает значительную защиту от погодных условий, одновременно позволяя водителю сидеть за рулем, как в обычном автомобиле.

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Юридически классифицированный как электровелосипед, Hopper имеет преимущество в том, что может ездить по велодорожкам и велополосам, но он также оборудован для передвижения по обычным дорогам.

Мощность и производительность

В основе производительности Hopper лежит 250-ваттный двигатель на задней втулке, который усиливается педалированием велосипедиста. Этот двигатель позволяет транспортному средству развивать скорость до 25 км/ч.

Источником питания для этого двигателя является литий-железо-фосфатная батарея емкостью 30 А-ч/48 В/1 440 Вт-ч, что обеспечивает запас хода на одном заряде 65 км. Кроме того, опциональная солнечная панель на крыше может увеличить этот диапазон, повышая экологичность автомобиля.

Инновационная инженерия

Одной из выдающихся особенностей Hopper является его электронная система "педаль с помощью провода", которая заменяет традиционный механизм с цепным приводом. Эта система преобразует усилие педалирования в электрическую энергию с помощью генератора.

Затем электрическая энергия подается на двигатель, который преобразует ее обратно в механическую энергию для привода колеса, таким образом упрощая обслуживание и уменьшая механическую сложность.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Универсальные модели

Hopper предлагает две версии своего транспортного средства для удовлетворения различных потребностей.

Пассажирская модель содержит второе сиденье позади водителя, что идеально подходит для перевозки дополнительного пассажира.

Также есть некая "грузовая" версия, которая заменяет заднее сиденье на 300-литровый грузовой отсек, что запирается. Это делает транспорт идеальным для перевозки грузов.

Обе модели выдерживают максимальный комбинированный вес пассажира и груза 160 кг и весят примерно 120 кг.

Hopper / Hopper Mobility

Многофункциональный дизайн

Hopper оснащен целым рядом практических функций, разработанных для удобства и безопасности. К ним относятся:

комплексная система освещения с двумя фарами мощностью 550 люмен,

сенсорный центр управления, интегрированный в руль,

устройство для обогрева лобового стекла,

стояночный тормоз,

система безопасности с блокировкой колес.

Кроме того, он предлагает два USB-порта для зарядки мобильных устройств, и компания разрабатывает боковые крышки для защиты автомобиля.

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Благодаря финансированию Европейского Союза было построено и распространено около 30 Hopper для тестирования пользователями и сбора отзывов в реальных условиях. Эти отзывы помогли усовершенствовать дизайн первой коммерческой версии, которая сейчас доступна для предварительного заказа в Германии по цене 13 500 евро.

Производство этой начальной серии планируется начать позже в этом году, а в ближайшем будущем планируется расширить доступ к ней в других странах.