Ведущий исследователь Реверанс Криспин из Лаборатории органической электроники отмечает важность этой инновации для регионов, которые в значительной степени зависят от солнечной энергии.
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Несмотря на распространенность солнечных панелей в тропических странах, отсутствие накопителей энергии после захода солнца тормозит прогресс. Новая батарея имеет целью решить эту проблему, сохраняя избыток энергии в течение дня для дальнейшего использования.
Цинк-лигниновая батарея может похвастаться впечатляющим сроком службы:
- Она способна выдержать более 8 000 циклов перезарядки, сохраняя при этом 80% своей емкости.
- По плотности энергии она не уступает свинцово-кислотным аккумуляторам, но не наносит вред окружающей среде, связанной со свинцом.
- Кроме того, она может поддерживать заряд до недели, превосходя возможности других типов аккумуляторов.
Чтобы преодолеть нестабильность, присущую цинковым батареям, ученые применили водно-полимерный электролит на основе полиакрилата калия. Эта инновация повышает стабильность батареи во время циклов зарядки и разрядки.
Кроме того, экономическая эффективность этой технологии делает ее убедительной альтернативой литий-ионным аккумуляторам, которые вызывают беспокойство с точки зрения безопасности и экологии.
Зияуддин Хан, соавтор исследования, вспоминает о недостатках литий-ионных батарей, в частности, их взрывоопасность и влияние на окружающую среду. Он утверждает, что новая батарея предлагает жизнеспособную альтернативу, особенно в тех случаях, когда плотность энергии не является первоочередной задачей.
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Когда мы увидим рабочую батарею?
Хотя нынешние прототипы являются малогабаритными, потенциал для масштабирования до размеров, сопоставимых с автомобильными аккумуляторами, является многообещающим. Финансирование шведских исследовательских фондов и правительственные инициативы способствовали развитию этой устойчивой технологии.