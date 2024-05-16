Провідний дослідник Реверанс Кріспін з Лабораторії органічної електроніки наголошує на важливості цієї інновації для регіонів, які значною мірою залежать від сонячної енергії.
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Попри поширеність сонячних панелей у тропічних країнах, відсутність накопичувачів енергії після заходу сонця гальмує прогрес. Нова батарея має на меті вирішити цю проблему, зберігаючи надлишок енергії протягом дня для подальшого використання.
Цинк-лігнінова батарея може похизуватися вражаючим терміном служби:
- Вона здатна витримати понад 8 000 циклів перезарядки, зберігаючи при цьому 80% своєї ємності.
- За щільністю енергії вона не поступається свинцево-кислотним акумуляторам, але не завдає шкоди навколишньому середовищу, пов'язаної зі свинцем.
- Крім того, вона може підтримувати заряд до тижня, перевершуючи можливості інших типів акумуляторів.
Щоб подолати нестабільність, притаманну цинковим батареям, вчені застосували водно-полімерний електроліт на основі поліакрилату калію. Ця інновація підвищує стабільність батареї під час циклів заряджання та розряджання.
Крім того, економічна ефективність цієї технології робить її переконливою альтернативою літій-іонним акумуляторам, які викликають занепокоєння з погляду безпеки та екології.
Зіяуддін Хан, співавтор дослідження, згадує про недоліки літій-іонних батарей, зокрема, їхню вибухонебезпечність та вплив на довкілля. Він стверджує, що нова батарея пропонує життєздатну альтернативу, особливо в тих випадках, коли щільність енергії не є першочерговим завданням.
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Коли ми побачимо робочу батарею?
Хоча нинішні прототипи є малогабаритними, потенціал для масштабування до розмірів, порівнянних з автомобільними акумуляторами, є багатообіцяючим. Фінансування шведських дослідницьких фондів та урядові ініціативи сприяли розвитку цієї сталої технології.