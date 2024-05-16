Провідний дослідник Реверанс Кріспін з Лабораторії органічної електроніки наголошує на важливості цієї інновації для регіонів, які значною мірою залежать від сонячної енергії.

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Попри поширеність сонячних панелей у тропічних країнах, відсутність накопичувачів енергії після заходу сонця гальмує прогрес. Нова батарея має на меті вирішити цю проблему, зберігаючи надлишок енергії протягом дня для подальшого використання.

Цинк-лігнінова батарея може похизуватися вражаючим терміном служби:

Вона здатна витримати понад 8 000 циклів перезарядки , зберігаючи при цьому 80% своєї ємності .

, зберігаючи при цьому . За щільністю енергії вона не поступається свинцево-кислотним акумуляторам, але не завдає шкоди навколишньому середовищу, пов'язаної зі свинцем.

Крім того, вона може підтримувати заряд до тижня, перевершуючи можливості інших типів акумуляторів.

Щоб подолати нестабільність, притаманну цинковим батареям, вчені застосували водно-полімерний електроліт на основі поліакрилату калію. Ця інновація підвищує стабільність батареї під час циклів заряджання та розряджання.

Крім того, економічна ефективність цієї технології робить її переконливою альтернативою літій-іонним акумуляторам, які викликають занепокоєння з погляду безпеки та екології.

Зіяуддін Хан, співавтор дослідження, згадує про недоліки літій-іонних батарей, зокрема, їхню вибухонебезпечність та вплив на довкілля. Він стверджує, що нова батарея пропонує життєздатну альтернативу, особливо в тих випадках, коли щільність енергії не є першочерговим завданням.

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Коли ми побачимо робочу батарею?

Хоча нинішні прототипи є малогабаритними, потенціал для масштабування до розмірів, порівнянних з автомобільними акумуляторами, є багатообіцяючим. Фінансування шведських дослідницьких фондів та урядові ініціативи сприяли розвитку цієї сталої технології.