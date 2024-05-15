Ця амбітна ініціатива, ініційована японськими компаніями NYK Line, NYK Bulk & Projects Carriers і Tsuneishi Shipbuilding у співпраці з британською компанією Drax Group, свідчить про стратегічний зсув Японії в бік використання відновлюваних джерел енергії.

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Згідно з меморандумом про взаєморозуміння, консорціум має на меті дослідити життєздатність використання деревних пелет, що постачаються зі Сполучених Штатів і Канади, де їх виробляють Drax Group та інші компанії. Визнане відновлюваним джерелом енергії в декількох юрисдикціях, деревне паливо є багатообіцяючою альтернативою для промислового спалювання.

В очікуванні успішного техніко-економічного обґрунтування, консорціум планує побудувати баржу класу Handysize , що працює на пелетах, до 2029 року.

, що працює на пелетах, до 2029 року. Подібно до існуючих газогенеруючих платформ, передбачуваний біокорабель буде перетворювати деревне паливо на гази за допомогою високотемпературного процесу спалювання.

Ці гази, включаючи окис вуглецю, водень і метан, потім будуть використані для виробництва електроенергії та приведення в рух двигунів судна.



Систему планують використовувати на першому кораблі, що працює на біомасі / Фото TSUNEISHI

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Наголошуючи на необхідності розумного поводження з відходами лісової промисловості в умовах зростаючих темпів вирубки лісів, учасники консорціуму підкреслюють важливість максимізації прибутку від лісових ресурсів.

Водночас ініціативи з проріджування лісів та лісорозведення сприятимуть підвищенню природного поглинання вуглекислого газу, що ще більше посилить екологічні переваги проєкту.