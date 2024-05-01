Дослідження, опубліковане в журналі Nature Synthesis, описує розробку цього інноваційного матеріалу з використанням передових обчислювальних моделей. Глибоко пористий за своєю природою матеріал демонструє унікальну здатність утримувати значну кількість вуглекислого газу та гексафториду сірки, які є потужними факторами глобального потепління.

А тим часом Майже чверть усіх пластикових відходів світу виготовлені лише 5 корпораціями

Деталі відкриття

Професор Марк Літтл з Единбурзького університету Геріот-Ватта, один з дослідників проєкту, зазначив, що це важливий крок у вирішенні суспільних проблем. Нещодавно виявлений матеріал, схожий на молекулярну клітину, що складається з кисню, азоту і фтору, пропонує багатообіцяючу альтернативу повільному процесу поглинання вуглецю деревами.

Хоча лісонасадження залишається ефективним, але поступовим методом зменшення викидів вуглецю, нагальність кліматичної кризи вимагає швидшого втручання. Мало хто акцентує на важливості антропогенних рішень для прискорення видалення парникових газів з навколишнього середовища.

Науковці шукають ефективні інструменти

Пошуки ефективних поглиначів вуглецю не обмежуються лише цим відкриттям, а й постійними зусиллями, спрямованими на розробку альтернативних матеріалів.

Серед них – двовимірні борні структури з великою площею поверхні, що потенційно ідеально підходять для поглинання викидів від промислових джерел.

Крім того, інновації в рецептурах бетону, включаючи добавки, такі як харчова сода, обіцяють зменшити викиди вуглецю, пов'язані з будівництвом.

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Попри ці досягнення, перехід від лабораторних проривів до практичного застосування є значною перешкодою. Масштабування виробництва та впровадження цих матеріалів залишається ключовим викликом для реалізації їхнього потенційного впливу на пом'якшення наслідків зміни клімату.

Проте науковці зберігають оптимізм щодо подолання цих перешкод, прокладаючи шлях до трансформаційних рішень у глобальному масштабі.