Исследование, опубликовано в журнале Nature Synthesis, описывает разработку этого инновационного материала с использованием передовых вычислительных моделей. Глубоко пористый по своей природе материал демонстрирует уникальную способность удерживать значительное количество углекислого газа и гексафторида серы, которые являются мощными факторами глобального потепления.

А тем временем Почти четверть всех пластиковых отходов мира изготовлены только 5 корпорациями

Детали открытия

Профессор Марк Литтл из Эдинбургского университета Гериот-Ватта, один из исследователей проекта, отметил, что это важный шаг в решении общественных проблем. Недавно обнаруженный материал, похожий на молекулярную клетку, состоящий из кислорода, азота и фтора, предлагает многообещающую альтернативу медленному процессу поглощения углерода деревьями.

Хотя лесонасаждения остается эффективным, но постепенным методом уменьшения выбросов углерода, неотложность климатического кризиса требует более быстрого вмешательства. Мало кто акцентирует на важности антропогенных решений для ускорения удаления парниковых газов из окружающей среды.

Ученые ищут эффективные инструменты

Поиски эффективных поглотителей углерода не ограничиваются только этим открытием, но и постоянными усилиями, направленными на разработку альтернативных материалов.

Среди них – двумерные борные структуры с большой площадью поверхности, потенциально идеально подходящие для поглощения выбросов от промышленных источников.

Кроме того, инновации в рецептурах бетона, включая добавки, такие как пищевая сода, обещают уменьшить выбросы углерода, связанные со строительством.

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Несмотря на эти достижения, переход от лабораторных прорывов к практическому применению является значительным препятствием. Масштабирование производства и внедрения этих материалов остается ключевым вызовом для реализации их потенциального влияния на смягчение последствий изменения климата.

Однако ученые сохраняют оптимизм относительно преодоления этих препятствий, прокладывая путь к трансформационным решениям в глобальном масштабе.