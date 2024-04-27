К сожалению, больше половины таких отходов вообще нельзя распознать. Они не имеют узнаваемого дизайна или этикетки и могут происходить из любой страны.

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Детали

24 процента исследованного пластикового материала можно было отследить до пяти компаний:

Производители безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo ответственны за 11 и 5 процентов соответственно.

и ответственны за 11 и 5 процентов соответственно. За ними следуют транснациональные гиганты пищевой промышленности Nestle і Danone

і Закрывает пятерку один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Altria.

Исследователи утверждают, что большая подотчетность необходима для решения растущей проблемы загрязнения пластиком. Вместе с тем положительные действия только этих нескольких крупных транснациональных корпораций могут оказать значительное влияние на уменьшение темпов загрязнения планеты.

Постепенный отказ крупнейших загрязнителей от одноразовых и недолговечных пластиковых изделий значительно уменьшил бы глобальное загрязнение пластиком,

– пишут исследователи в опубликованной статье.

Исследователи предлагают поощрять компании, производящие продукты и напитки, делать больше для уменьшения количества пластиковых отходов, которые они производят. Можно приложить усилия для уменьшения использования пластика, совершенствования систем управления отходами, изменения дизайна продукции и увеличения возможности ее переработки. Существуют значимые шаги, которые можно сделать.

Что касается огромного количества небрендированного пластика, который невозможно связать с отдельными компаниями, исследователи призывают к созданию международных стандартов и общих баз данных, чтобы эти отходы можно было отслеживать более эффективно. Как и в случае с большинством проблем, чем лучше мы понимаем проблему, тем лучше мы можем ее решить.

Тем временем ученые продолжают искать пути создания пластика, который бы лучше поддавался биологическому разложению и не задерживался в окружающей среде. Учитывая то, что производство пластика удвоилось за последние два десятилетия, эта проблема становится все более актуальной. Другие ученые пытаются найти способы уничтожить уже имеющийся пластик. Например, рассматриваются различные варианты грибков и бактерий, которые бы разлагали пластик. Таких уже немало, но все они имеют определенные недостатки и пока не могут быть масштабированы.