Страны G7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, а также ЕС - встретились в Турине, Италия. Это первая крупная политическая встреча со времен COP28 в декабре, где мир пообещал отказаться от ископаемого топлива.

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Долой уголь

Эндрю Боуи, министр Великобритании по вопросам энергетической безопасности и стратегии нулевых выбросов Net Zero, подтвердил эту новость в интервью Class CNBC. "Мы откажемся от угля в первой половине 2030 года", – заявил министр.

Согласно данным энергетического аналитического центра Ember, в 2023 году страны G7 будут производить 16% электроэнергии из угля по сравнению с 29% в 2015 году.

Япония имеет самую высокую долю – 32% в 2023 году, за ней следует Германия – 27%.

США соответствует среднему показателю G7 (16%).

Другие члены G7 в основном уже отказались от угля: Франция (0,4%), Великобритания (1,4%), Канада (5%) и Италия (5,3%).

Это еще один гвоздь в гроб для угля. Путь к постепенному отказу от угольной энергетики был долгим: прошло более семи лет с тех пор, как Великобритания, Франция, Италия и Канада взяли на себя обязательства постепенно отказаться от угольной энергетики, поэтому приятно видеть, что Соединенные Штаты и, особенно, Япония наконец более четко выразили свои намерения,

– говорит директор программы Ember Global Insights Дэйв Джонс.

Проблема заключается в том, что пока угольная энергетика уже сокращается, газовая — нет. Страны G7 уже пообещали "полностью или преимущественно" декарбонизировать свои энергетические сектора до 2035 года, а это будет означать постепенный отказ не только от угля до 2035 года, но и от газа. Уголь может быть самым грязным, но все ископаемые виды топлива должны быть в конечном итоге постепенно выведены из обращения.

В 2023 году страны G7 будут производить 34% электроэнергии из газа по сравнению с 29% в 2015 году.

Роль угля в загрязнении

Уголь играет значительную роль в загрязнении окружающей среды, ведь не только использование, но и его добыча негативно влияют на различные аспекты природы.

Атмосфера . Сжигание угля на электростанциях и в промышленных процессах приводит к выбросам парниковых газов, таких как диоксид углерода, которые вызывают изменение климата и глобальное потепление. Выбросы твердых частиц, оксидов азота и серы с угольных электростанций ухудшают качество воздуха, что приводит к респираторным заболеваниям, кислотных дождей и смога.

. Сжигание угля на электростанциях и в промышленных процессах приводит к выбросам парниковых газов, таких как диоксид углерода, которые вызывают изменение климата и глобальное потепление. Выбросы твердых частиц, оксидов азота и серы с угольных электростанций ухудшают качество воздуха, что приводит к респираторным заболеваниям, кислотных дождей и смога. Вода . Шахтные воды и стоки с угольных обогатительных фабрик содержат вредные вещества, такие как тяжелые металлы, кислоты и соли, которые загрязняют водные ресурсы. Проливы угольной пыли и аварии на шахтах могут привести к прямому загрязнению рек и грунтовых вод.

. Шахтные воды и стоки с угольных обогатительных фабрик содержат вредные вещества, такие как тяжелые металлы, кислоты и соли, которые загрязняют водные ресурсы. Проливы угольной пыли и аварии на шахтах могут привести к прямому загрязнению рек и грунтовых вод. Почва . Пепел и шлам, образующиеся при сжигании угля, часто содержат токсичные вещества, которые могут загрязнять почву и вредить растениям и животным. Кислотные дожди, вызванные выбросами из угольных электростанций, могут подкислять почвы, что делает их менее плодородными.

. Пепел и шлам, образующиеся при сжигании угля, часто содержат токсичные вещества, которые могут загрязнять почву и вредить растениям и животным. Кислотные дожди, вызванные выбросами из угольных электростанций, могут подкислять почвы, что делает их менее плодородными. Экосистемы . Добыча угля может привести к уничтожению природных сред обитания, потери биоразнообразия и фрагментации экосистем. Загрязнение воздуха, воды и почвы может вредно влиять на растения, животные и экосистемы в целом.

. Добыча угля может привести к уничтожению природных сред обитания, потери биоразнообразия и фрагментации экосистем. Загрязнение воздуха, воды и почвы может вредно влиять на растения, животные и экосистемы в целом. Здоровье людей. Вдыхание загрязненного воздуха, содержащего частицы угольной пыли и другие вредные вещества, может привести к респираторным заболеваниям, сердечно-сосудистых заболеваний и раку. Загрязнение воды может привести к отравлению и другим проблемам со здоровьем.

Важно отметить, что существуют технологии, которые могут помочь уменьшить влияние угля на окружающую среду, такие как фильтры для электростанций, очистные сооружения и методы рекультивации земель. Однако полный переход на более чистые источники энергии, такие как солнечная и ветровая, является ключевым для обеспечения устойчивого будущего и сохранения нашей окружающей среды.