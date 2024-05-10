DAC складається з компресорних установок, які всмоктують атмосферне повітря, яке потім направляється в колектор, де CO2 поглинається спеціалізованим фільтром. Після насичення колектор герметизується і нагрівається, вивільняючи захоплений CO2.

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Видобутий CO2 згодом змішується з водою і закачується в гірські породи для мінералізації. Хоча технологія DAC є багатообіцяючою у боротьбі зі зміною клімату, залишаються питання щодо її масштабованості.

Компанія Climeworks розпочала дослідження DAC у 2009 році у Швейцарській вищій технічній школі Цюріха (ETH Zürich). Вона отримала значні інвестиції – понад 780 мільйонів доларів з різних незалежних джерел.

У 2017 році Climeworks увійшла в історію, ставши першою компанією, яка комерціалізувала зібраний CO2, що використовується для виробництва газованих напоїв та теплиць.

Об'єкт Orca в Ісландії став важливою віхою для DAC у 2021 році.

Наразі Mammoth експлуатує 12 модульних установок, а до кінця року планує розширити їх кількість до 72. На повну потужність Mammoth планує уловлювати майже в 10 разів більше CO2, ніж на установці Orca, щороку. Однак цей показник залишається скромним порівняно з викидами окремих корпорацій, таких як Microsoft.

Хоча Mammoth є найбільшим діючим об'єктом, він слугує насамперед як технологічна вітрина на тлі більших глобальних ініціатив, що перебувають на стадії розробки.

Mammoth / Фото Climeworks

Climeworks прагне вийти на зростаючий американський ринок з амбітними проєктами, що підтримуються значною політичною та фінансовою підтримкою. Федеральне фінансування на загальну суму 3,5 мільярда доларів було виділено компаніям DAC, причому значні інвестиції були спрямовані на ініціативи в Луїзіані та Каліфорнії.

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Climeworks виграють від використання геотермальної енергії та природного підземного сховища в Хеллішейді, мінімізуючи витрати та усуваючи потребу в розгалуженій трубопровідній інфраструктурі. На противагу цьому, запропоновані проекти РСР у США стикаються з такими перешкодами, як високі витрати, екологічні проблеми та опозиція будівництву трубопроводів.