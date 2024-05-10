DAC состоит из компрессорных установок, которые всасывают атмосферный воздух, который затем направляется в коллектор, где CO2 поглощается специализированным фильтром. После насыщения коллектор герметизируется и нагревается, высвобождая захваченный CO2.

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Добытый CO2 впоследствии смешивается с водой и закачивается в горные породы для минерализации. Хотя технология DAC является многообещающей в борьбе с изменением климата, остаются вопросы по ее масштабируемости.

Компания Climeworks начала исследования DAC в 2009 году в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich). Она получила значительные инвестиции – более 780 миллионов долларов из различных независимых источников.

В 2017 году Climeworks вошла в историю, став первой компанией, которая коммерциализировала собранный CO2, используемый для производства газированных напитков и теплиц.

Объект Orca в Исландии стал важной вехой для DAC в 2021 году.

Сейчас Mammoth эксплуатирует 12 модульных установок, а до конца года планирует расширить их количество до 72. На полную мощность Mammoth планирует улавливать почти в 10 раз больше CO2, чем на установке Orca, ежегодно. Однако этот показатель остается скромным по сравнению с выбросами отдельных корпораций, таких как Microsoft.

Хотя Mammoth является крупнейшим действующим объектом, он служит прежде всего как технологическая витрина на фоне больших глобальных инициатив, находящихся на стадии разработки.

Mammoth / Фото Climeworks

Climeworks стремится выйти на растущий американский рынок с амбициозными проектами, поддерживаемых значительной политической и финансовой поддержкой. Федеральное финансирование на общую сумму 3,5 миллиарда долларов было выделено компаниям DAC, причем значительные инвестиции были направлены на инициативы в Луизиане и Калифорнии.

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Climeworks выигрывают от использования геотермальной энергии и природного подземного хранилища в Хеллишейде, минимизируя расходы и устраняя потребность в разветвленной трубопроводной инфраструктуре. В противоположность этому, предложенные проекты РСР в США сталкиваются с такими препятствиями, как высокие затраты, экологические проблемы и оппозиция строительству трубопроводов.