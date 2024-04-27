Детали

Авторы исследования рассмотрели 82 китайских города с населением более 2 миллионов человек. Они использовали радиолокационные импульсы со спутников для выявления любых изменений в расстоянии между спутником и землей. Затем они измерили, как изменилась высота городов между 2015 и 2022 годами.

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Они обнаружили, что крупнейший город Китая, Шанхай, продолжает опускаться, несмотря на то, что за последние 100 лет он уже опустился примерно на 3 метра. Такие города, как Пекин и Тяньцзинь, также пострадали больше, чем другие. Каковы же причины этого явления?

Существует ряд факторов, приводящих к проседанию почвы, но Роберт Николлс, профессор адаптации к климату в Университете Восточной Англии, который не принимал участия в исследовании, сказал ВВС, что, по его мнению, добыча воды является "вероятно, доминирующей причиной".

В Китае многие люди живут на территориях, которые были относительно недавно осаждены, с геологической точки зрения. Поэтому, когда вы добываете подземные воды или осушаете почвы, они имеют тенденцию проседать,

– сказал он.

В статье также высказывается предположение, что устранение проблемы "может заключаться в долгосрочном, устойчивом контроле за добычей подземных вод".

Николлс предупредил, что "проседание почвы ставит под угрозу структурную целостность зданий и критически важной инфраструктуры", а также "усиливает последствия изменения климата в плане наводнений, особенно в прибрежных городах, где оно усиливает повышение уровня моря".

Проседание почвы уже стоит Китаю более 7,5 миллиарда юаней, что составляет около 1,05 миллиарда долларов в год.

Не только Китай

Однако проблема не ограничивается Китаем. В другом документе, опубликованном в феврале, говорится о том, что около 6,3 миллиона километров квадратных поверхности планеты находятся под угрозой проседания, причем Индонезия является одной из наиболее пострадавших стран.

По данным Геологической службы США, эта проблема коснулась и части США, где непосредственно пострадали более 17 000 квадратных миль земли в 45 штатах. Более 80 процентов выявленных случаев проседания почвы в США произошли из-за эксплуатации подземных вод.