К этой информации пока что стоит отнестись скептически, ведь первым о ней сообщило китайское издание, подконтрольное коммунистическому правительству страны. В материале утверждается, что над новыми лазерными двигателями работают инженеры из Харбинского инженерного университета в провинции Хэйлунцзян. Именно там ранее была разработана первая экспериментальная подводная лодка Китая.

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Как это работает

Идея, лежащая в основе этой технологии, следующая: лазеры генерируют под водой плазму, которая затем создает так называемую "детонационную волну", что движет подводную лодку вперед.

Как отмечает SCMP, японские исследователи впервые предложили такую методологию лазерного продвижения еще 20 лет назад, а теперь ученые в Китае пытаются выяснить, как ее реализовать. Причем делают они это уже по меньшей мере десять лет.

До этого времени попытки реализовать лазерную движущую силу были тщетными, поскольку ученые обнаружили, что почти невозможно создать силу, которая бы толкала подводные лодки в одном конкретном направлении.

Но теперь китайские исследователи говорят, что, по их мнению, они разгадали загадку. Подводные лодки, использующие эту технологию, как утверждают инженеры в недавней статье в китайском журнале Acta Optica Sinica, будут покрыты тонкими оптическими волокнами — каждое из них тоньше пряди человеческого волоса – которые будут излучать лазерную энергию.

Исследователи утверждают, что с помощью этого метода что с помощью этого метода можно будет создавать до 70 000 ньютонов тяги (что немного меньше, чем у коммерческих реактивных двигателей), используя всего два мегаватта лазерной мощности.

Направленная лазерная энергия не только будет двигать подводную лодку вперед, но и вызовет так называемую "суперкавитацию", которая возникает, когда пузырьки покрывают поверхность подводного снаряда и увеличивают его скорость. Теоретически, это может заставить двигатель развивать скорость выше, чем скорость звука.

Кроме того, технология позволит скрыть лодки от сонаров, поскольку без механической энергии он не создает никаких механических шумовых колебаний.

Этот метод также может быть применен к подводному оружию. Это позволило бы применить явление суперкавитации, например, к торпедам, тем самым значительно увеличивая подводную дальность полета снарядов.