До цієї інформації поки що варто поставитися скептично, адже першим про неї повідомило китайське видання, підконтрольне комуністичному уряду країни. У матеріалі стверджується, що над новими лазерними двигунами працюють інженери з Харбінського інженерного університету в провінції Хейлунцзян. Саме там раніше був розроблений перший експериментальний підводний човен Китаю.

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Як це працює

Ідея, що лежить в основі цієї технології, наступна: лазери генерують під водою плазму, яка потім створює так звану "детонаційну хвилю", що рухає підводний човен уперед.

Як зазначає SCMP, японські дослідники вперше запропонували таку методологію лазерного просування ще 20 років тому, а тепер учені в Китаї намагаються з'ясувати, як її реалізувати. Причому роблять вони це вже щонайменше десять років.

До цього часу спроби реалізувати лазерну рушійну силу були марними, оскільки вчені виявили, що майже неможливо створити силу, яка б штовхала підводні човни в одному конкретному напрямку.

Але тепер китайські дослідники кажуть, що, на їхню думку, вони розгадали загадку. Підводні човни, що використовують цю технологію, як стверджують інженери в нещодавній статті в китайському журналі Acta Optica Sinica, будуть покриті тонкими оптичними волокнами — кожне з них тонше за пасмо людської волосини – які випромінюватимуть лазерну енергію.

Дослідники стверджують, що за допомогою цього методу можна буде створювати до 70 000 ньютонів тяги (що трохи менше, ніж у комерційних реактивних двигунів), використовуючи лише два мегавати лазерної потужності.

Спрямована лазерна енергія не лише рухатиме підводний човен уперед, але й спричинить так звану "суперкавітацію", яка виникає, коли бульбашки вкривають поверхню підводного снаряда і збільшують його швидкість. Теоретично, це може змусити двигун розвивати швидкість вищу, ніж швидкість звуку.

Крім того, технологія дозволить приховати човни від сонарів, оскільки без механічної енергії він не створює жодних механічних шумових коливань.

Цей метод також може бути застосований до підводної зброї. Це дозволило б застосувати явище суперкавітації, наприклад, до торпед, тим самим значно збільшуючи підводну дальність польоту снарядів.