Деталі

Автори дослідження розглянули 82 китайських міста з населенням понад 2 мільйони. Вони використовували радіолокаційні імпульси з супутників для виявлення будь-яких змін у відстані між супутником і землею. Потім вони виміряли, як змінилася висота міст між 2015 і 2022 роками.

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Вони виявили, що найбільше місто Китаю, Шанхай, продовжує опускатися, попри те, що за останні 100 років воно вже опустилося приблизно на 3 метри. Такі міста, як Пекін і Тяньцзінь, також постраждали більше, ніж інші. Які ж причини цього явища?

Існує низка факторів, що призводять до просідання ґрунту, але Роберт Ніколлс, професор адаптації до клімату в Університеті Східної Англії, який не брав участі в дослідженні, сказав ВВС, що, на його думку, видобуток води є "ймовірно, домінуючою причиною".

У Китаї багато людей живуть на територіях, які були відносно недавно осаджені, з геологічного погляду. Тому, коли ви видобуваєте підземні води або осушуєте ґрунти, вони мають тенденцію просідати,

– сказав він.

У статті також висловлюється припущення, що усунення проблеми "може полягати в довгостроковому, сталому контролі за видобутком підземних вод".

Ніколлс попередив, що "просідання ґрунту ставить під загрозу структурну цілісність будівель і критично важливої інфраструктури", а також "посилює наслідки зміни клімату в плані повеней, особливо в прибережних містах, де воно посилює підвищення рівня моря".

Просідання ґрунту вже коштує Китаю понад 7,5 мільярдів юанів, що становить близько 1,05 мільярда доларів на рік.

Не лише Китай

Однак проблема не обмежується Китаєм. В іншому документі, опублікованому в лютому, йдеться про те, що близько 6,3 мільйона кілометрів квадратних поверхні планети перебувають під загрозою просідання, причому Індонезія є однією з найбільш постраждалих країн.

За даними Геологічної служби США, ця проблема торкнулася і частини США, де безпосередньо постраждали понад 17 000 квадратних миль землі в 45 штатах. Понад 80 відсотків виявлених випадків просідання ґрунту в США сталися через експлуатацію підземних вод.