Как это работает

Инженеры уже несколько лет работают над этим вопросом, разрабатывая дроны, которые могут подзаряжаться непосредственно от линий электропередач. На этот раз они прикрепили систему захвата к дрону Tarot 650 Sport, который они дооборудовали электрической силовой установкой квадрокоптера, модулем автопилота и другими компонентами.

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Когда системы дрона обнаруживают, что батарея разряжается, устройство использует свою камеру и радар миллиметрового диапазона, чтобы определить ближайшую линию электропередач. Затем дрон подлетает к проводам снизу, используя пару наклоненных внутрь "рук", чтобы направить кабель в захват. Индуктивное зарядное устройство получает ток из линии электропередач. Когда батарея заряжена, захват открывается, и дрон продолжает свой путь.

Демонстрация работы дрона: видео

Изначально идея заключалась в том, чтобы только дроны, которые инспектируют линии электропередач, использовали такую систему зарядки. Впервые исследователи продемонстрировали беспилотник, который заряжается от линий электропередач, в 2022 году. На этот раз они усовершенствовали систему захвата и продемонстрировали реальный пример использования технологии.

В статье, которую они представят на Международной конференции по робототехнике и автоматизации IEEE в следующем месяце, команда описала проект как "насколько известно, первую в мире систему, способную поддерживать работу в течение многих циклов осмотра/зарядки за счет сбора энергии с линий электропередач в реальных условиях на открытом воздухе".

Во время, пожалуй, самого успешного испытания дрон оставался в воздухе более двух часов в течение пяти циклов выполнения задач и зарядки.

Дроны уже много лет используются для мониторинга и инспекции линий электропередач. Они особенно полезны в отдаленных районах, таких как горные вершины, где осмотр линий электропередач вручную является сложной задачей.

Стоит отметить, наряду с этим существует одна проблема. Часто дроны цепляются за линии электропередач. Если что-то пойдет не так, и БПЛА каким-то образом повредит линию электропередач, целый регион может остаться без электричества. Зарядные площадки для дронов существуют и могут быть более безопасным вариантом, но они требуют дополнительного пространства для инфраструктуры.