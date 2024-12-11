Кто лучший

Эксперты составили список гаджетов и проранжировали их по уровню влияния. Первое место в категории "Инновация года" без лишней интриги заняла гарнитура Vision Pro от Apple. Хотя она не стала успешной в плане продаж (в основном из-за своей высокой цены), мир единогласно признает, что это устройство является буквально технологическим чудом, в котором компания собрала уникальные решения, которых не имеет ни один конкурент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

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Vision Pro – это первый в истории продукт Apple, предназначенный для дополненной реальности. Хотя устройство достаточно мощное и предлагает много интересных применений, его цена не позволяет ему стать массовым. Огромный ценник в 3500 долларов делает Vision Pro нишевым товаром, то есть только для тех, кому он действительно нужен. Компания работает над более доступными вариантами, но на нынешнем этапе продажи устройства исчисляются лишь тысячами.

По версии Popular Science, Vision Pro является гаджетом года, что вполне логично, учитывая полезность устройства. Свою награду устройство получило за визуальное качество, безупречный пользовательский интерфейс, оригинальные дизайнерские идеи и многое другое.

Гарнитура имеет особые экраны с разрешением 23 миллиона пикселей, что обеспечивает невероятное качество изображения свыше 4K для каждого глаза .

. Это настоящее устройство дополненной реальности, поэтому внешние камеры передают на дисплей изображение внешнего мира в реальном времени. Виртуальные дисплеи, игровые доски дополненной реальности и другие цифровые объекты плавно интегрируются в окружающий мир.

Между пользователем и дополненным пространством нет никаких контроллеров, кнопок или других препятствий, ведь гарнитура считывает положение рук, тогда как конкурентные гарнитуры требуют дополнительных устройств для определения ваших движений и действий.

Между тем глаза пользователя проецируются на внешний экран, чтобы вы могли не снимать гарнитуру, когда разговариваете с кем-то. Не всем понравилась эта идея, потому что некоторые считают ее немного жуткой. Но никто не спорит, что это оригинально и действительно инновационно.

Цель Vision Pro – достичь успеха в сегментах развлечений, игр и производительности, над которыми компания уже давно работает. Чтобы обеспечить это, компания открыла магазин приложений для гарнитуры, чтобы сторонние разработчики могли выпустить под нее специальные версии своих сервисов. Она также изменила iPhone, чтобы те могли снимать пространственные видео для гарнитуры. В конце, компания все равно собирается добавить поддержку контроллеров PlayStation VR2 для тех, кто предпочитает традиционные способы управления, что потенциально может расширить игровые возможности гарнитуры.

Отметим, что Popular Science также отметили продукты в таких категориях, как развлечения, аэрокосмическая промышленность, личная гигиена, автомобильная промышленность, спорт и отдых на природе, дом, экстренные службы, здравоохранение.