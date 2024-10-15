Сколько может стоить Apple Vision

По словам инсайдера, Apple планирует запуск гарнитуры Vision низшего класса где-то в следующем году. Конкретной даты или хотя бы приблизительного отрезка времени еще нет.

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Гарнитуру Apple Vision Pro выпустили в феврале 2024 года после того, как анонсировали 5 июня 2023 года на WWDC. Она стоит 3499 долларов, что весьма не понравилось большинству пользователей, которые назвали эту сумму слишком высокой. Предположительно, именно по этой причине продукт оказался не настолько успешным и популярным, как ожидала компания.

Производителя можно понять: технологии, которые применили в Vision Pro, являются во многом уникальными. Здесь и два суперсовременных экрана внутри, и специальное изогнутое стекло снаружи, и целая куча датчиков, камер и других комплектующих, которые обеспечивают выполнение ряда функций.

Но Apple понимала проблему цены, поэтому начала работать над более дешевой версией еще до выхода Vision Pro. Согласно данным Марка Гурмана, она будет стоить около 2000 долларов.

Гарнитура низшего класса, вероятно, будет использовать худший процессор и более дешевые материалы:

Сейчас Vision Pro оснащена чипом M2, а более дешевая версия может получить что-то из серии A, которая устанавливается в смартфонах компании. Например, это может быть A18 Pro, который работает примерно так же быстро, как M1.

Что касается материалов, то, скорее всего, будет больше пластика вместо алюминия и стекла.

В отчете также говорится, что гарнитура, вероятно, вероятно будет не будет иметь функции EyeSight, представленной в Apple Vision Pro, которая использует внешние дисплеи, чтобы показывать глаза пользователя окружающим, тем самым давая зрительный контакт при разговоре. Размещение дополнительного дисплея стоило дорого, а потому в более дешевой гарнитуре этого дисплея не будет, говорит Гурман.

Как сообщается, Apple ожидает, что дешевая гарнитура Apple Vision будет продаваться по крайней мере вдвое лучше, чем Pro. Apple Vision Pro 2 якобы должна выйти в 2026 году с более быстрым чипом.