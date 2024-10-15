Скільки може коштувати Apple Vision

За словами інсайдера, Apple планує запуск гарнітури Vision нижчого класу десь у наступному році. Конкретної дати чи хоча б приблизного відрізка часу ще немає.

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Гарнітуру Apple Vision Pro випустили у лютому 2024 року після того, як анонсували 5 червня 2023 року на WWDC. Вона коштує 3499 доларів, що вельми не сподобалося більшості користувачів, які назвали цю суму занадто високою. Імовірно, саме з цієї причини продукт виявився не настільки успішним і популярним, як очікувала компанія.

Виробника можна зрозуміти: технології, які застосували у Vision Pro, є багато в чому унікальними. Тут і два суперсучасні екрани всередині, і спеціальне вигнуте скло зовні, і ціла купа датчиків, камер та інших комплектуючих, які забезпечують виконання низки функцій.

Але Apple розуміла проблему ціни, тому почала працювати над дешевшою версією ще до виходу Vision Pro. Згідно з даними Марка Гурмана, вона коштуватиме близько 2000 доларів.

Гарнітура нижчого класу, ймовірно, використовуватиме гірший процесор і дешевші матеріали:

Наразі Vision Pro оснащена чипом M2, а дешевша версія може отримати щось із серії A, яка встановлюється в смартфонах компанії. Наприклад, це може бути A18 Pro, який працює приблизно так само швидко, як M1.

Що стосується матеріалів, то, швидше за все, буде більше пластику замість алюмінію та скла.

У звіті також ідеться про те, що гарнітура, ймовірно, не матиме функції EyeSight, представленої в Apple Vision Pro, яка використовує зовнішні дисплеї, щоб показувати очі користувача оточуючим, тим самим даючи зоровий контакт при розмові. Розміщення додаткового дисплея коштувало дорого, а тому в дешевшій гарнітурі цього дисплея не буде, каже Гурман.

Як повідомляється, Apple очікує, що дешевша гарнітура Apple Vision продаватиметься принаймні вдвічі краще, ніж Pro. Apple Vision Pro 2 нібито повинна вийти у 2026 році зі швидшим чипом.