Прощавай, регулярність

Відомий аналітик у свіжому звіті детально описав, що компанія може перейти до непередбачуваного циклу запуску програмного й апаратного забезпечення з поетапною розбивкою, де та чи інша програма буде виходити частинами у вигляді кількох оновлень без фіксованого вікна релізу. Це означає, що в нас більше не буде звичної великої осінньої презентації, на якій показуватимуть низку різних продуктів з їхнім випуском через два тижні. Apple Intelligence начебто є чудовим першим прикладом шляху компанії до цих нестабільних випусків.

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Apple Intelligence – це найновіший пакет послуг штучного інтелекту від компанії, який виходить для цьогорічної лінійки iPhone 16, двох найдорожчих торішніх моделей 15 Pro, а також для деяких найпотужніших планшетів і MacBook Pro.

Початково свіжа операційна система для смартфонів вийшла взагалі без Apple Intelligence. Нові функції поки перебувають на стадії бета-версії, доступної лише для розробників з метою тестування. Компанія випустить першу хвилю функцій в iOS 18.1, яка, як очікується, вийде 28 жовтня. Однак деякі з додаткових і складніших функцій, що входять до складу Apple Intelligence, будуть розподілені по пізніших оновленнях – iOS 18.2 й далі. Деякі з анонсованих ще на весняній події WWDC функцій можуть узагалі вийти аж у 2025 році.

Apple може дотримуватися такого ж підходу в майбутньому — анонсувати продукти й послуги заздалегідь, а потім не поспішати з їх випуском, поступово доводячи їх до ідеального стану. Це дозволить їй випускати продукти повністю завершеними й протестованими, уникаючи багів та помилок, які могли б виникнути, коли компанія поспішає виконати все в терміни, яких від неї очікує аудиторія. Наприклад, компанія раніше відкликала три оновлення – iPadOS 18, watchOS 11.1 і HomePod 18 – через те, що в програмному забезпеченні виникли різні проблеми.

Хоча сам по собі такий підхід не є неправильним, він усуває ажіотаж навколо продукту чи послуги. Це може вплинути на продажі продукту, оскільки деякі функції програмного забезпечення прив'язані до випуску апаратного забезпечення. Візьмемо, наприклад, iPhone 16. Пристрої були анонсовані як такі, що підтримують Apple Intelligence, але послуга не стала доступною навіть через місяць після виходу смартфонів. Це означає, що принаймні частина користувачів просто не купила новий телефон досі, оскільки в ньому немає функцій ШІ.

Тут варто зазначити, що щорічний цикл випуску iPhone продовжуватиме існувати, адже це найпопулярніший продукт компанії, але він може бути більше не прив'язаний до вересня. Натомість компанія випускатиме його тоді, коли буде готова принаймні частина його нових програмних функцій. Що стосується Mac та iPad, то тут виробник має більше простору для маневрів і може взяти більше часу, щоб випустити готовий продукт.

Apple Watch SE – ще один приклад нестабільного випуску. Цього року пристрій не оновлювався, а з моменту анонсу поточної версії минуло вже три роки. Натомість компанія анонсувала новий Apple Watch Ultra, якого раніше не було в планах.

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Але не поспішайте робити висновки

Наразі невідомо, якими є плани компанії, та останнє слово залишається за Apple. Все це лише припущення, і компанія може прийняти зовсім інший підхід, а не той, який описує Марк Гурман.

З таким же успіхом все може лишитися точно так само, як було, а приклад Apple Intelligence виявиться винятковим. Компанія могла просто не встигнути доопрацювати ШІ, а тому зробила для нього виняток і випускає його порціями.