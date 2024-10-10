Прощай, регулярность

Известный аналитик в свежем отчете подробно описал, что компания может перейти к непредсказуемому циклу запуска программного и аппаратного обеспечения с поэтапной разбивкой, где та или иная программа будет выходить частями в виде нескольких обновлений без фиксированного окна релиза. Это означает, что у нас больше не будет привычной большой осенней презентации, на которой будут показывать ряд различных продуктов с их выпуском через две недели. Apple Intelligence вроде бы является прекрасным первым примером пути компании к этим нестабильным выпускам.

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Apple Intelligence – это новейший пакет услуг искусственного интеллекта от компании, который выходит для нынешней линейки iPhone 16, двух самых дорогих прошлогодних моделей 15 Pro, а также для некоторых мощных планшетов и MacBook Pro.

Изначально свежая операционная система для смартфонов вышла вообще без Apple Intelligence. Новые функции пока находятся на стадии бета-версии, доступной лишь для разработчиков с целью тестирования. Компания выпустит первую волну функций в iOS 18.1, которая, как ожидается, выйдет 28 октября. Однако некоторые из дополнительных и более сложных функций, входящих в состав Apple Intelligence, будут распределены по более поздним обновлениям – iOS 18.2 и далее. Некоторые из анонсированных еще на весеннем событии WWDC функций могут вообще выйти аж в 2025 году.

Apple может придерживаться такого же подхода в будущем — анонсировать продукты и услуги заранее, а затем не спешить с их выпуском, постепенно доводя их до идеального состояния. Это позволит ей выпускать продукты полностью завершенными и протестированными, избегая багов и ошибок, которые могли бы возникнуть, когда компания спешит выполнить все в сроки, которых от нее ожидает аудитория. Например, компания ранее отозвала три обновления – iPadOS 18, watchOS 11.1 и HomePod 18 – из-за того, что в программном обеспечении возникли различные проблемы.

Хотя сам по себе такой подход не является неправильным, он устраняет ажиотаж вокруг продукта или услуги. Это может повлиять на продажи продукта, поскольку некоторые функции программного обеспечения привязаны к выпуску аппаратного обеспечения. Возьмем, например, iPhone 16. Устройства были анонсированы как такие, поддерживающие Apple Intelligence, но услуга не стала доступной даже через месяц после выхода смартфонов. Это означает, что по крайней мере часть пользователей просто не купила новый телефон до сих пор, поскольку в нем нет функций ИИ.

Здесь стоит отметить, что ежегодный цикл выпуска iPhone будет продолжать существовать, ведь это самый популярный продукт компании, но он может быть больше не привязан к сентябрю. Зато компания будет выпускать его тогда, когда будет готова по крайней мере часть его новых программных функций. Что касается Mac и iPad, то производитель имеет больше пространства для маневров и может взять больше времени, чтобы выпустить готовый продукт.

Apple Watch SE – еще один пример нестабильного выпуска. В этом году устройство не обновлялось, а с момента анонса текущей версии прошло уже три года. Зато компания анонсировала новый Apple Watch Ultra, которого ранее не было в планах.

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Но не спешите делать выводы

Пока неизвестно, каковы планы компании, и последнее слово остается за Apple. Все это лишь предположения, и компания может принять совсем другой подход, а не тот, который описывает Марк Гурман.

С таким же успехом все может остаться точно так же, как было, а пример Apple Intelligence окажется исключительным. Компания могла просто не успеть доработать ИИ, а потому сделала для него исключение и выпускает его порциями.