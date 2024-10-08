Все изменения в iOS 18.1

Компания пока не подтвердила точную дату релиза этого обновления, но журналист Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что это произойдет 28 октября. В этот день также должны выйти и другие операционные системы, такие как iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Помимо добавления новых функций, Apple уделила внимание исправлению ошибок и повышению производительности, пишет 9to5Mac.

Смотрите также Когда появятся первые функции искусственного интеллекта Apple Intelligence

Функция Apple Music для публикации музыки в TikTok. Она добавляет новую кнопку, которая открывает программу TikTok и начинает процесс создания новой публикации. Вы увидите на экране карточку с песней, которой вы делитесь. Выглядит это так же, как распространение публикаций в инстаграме, однако вы получаете больше настроек: например, можно сделать новую публикацию в виде видео, статического фото или отправить личным сообщением, как видно на изображение с анонсом. Когда кто-то в TikTok откроет вашу публикацию, он или она услышат фрагмент песни.



Apple Music получает новую интеграцию с TikTok / Фото 9to5Mac

Новые переключатели для Центра управления (шторка функций и программ, которую вы вызываете свайпом сверху). Ранее Apple добавила новую опцию сброса Центра управления к заводским настройкам, а теперь внедряет отдельные переключатели для AirDrop и спутникового подключения (Satellite). Они добавятся к уже привычным вариантам подключения, таких как Bluetooth, Wi-Fi, VPN и другие.

(шторка функций и программ, которую вы вызываете свайпом сверху). Ранее Apple добавила новую опцию сброса Центра управления к заводским настройкам, а теперь внедряет отдельные переключатели для AirDrop и спутникового подключения (Satellite). Они добавятся к уже привычным вариантам подключения, таких как Bluetooth, Wi-Fi, VPN и другие. Еще два новых переключателя касаются программы Measure , которая фактически является линейкой. Теперь пользователи получают кнопки "Измерение" и "Уровень", которые можно будет быстро вызвать из Центра управления, не открывая для этого приложение. Учитывая, что эти переключатели с недавних пор можно связать с экраном блокировки iPhone или его кнопкой действия, это может упростить жизнь пользователям из строительной сферы или тем, кто делает ремонт и требует постоянного измерения длин или проверки угла наклона объектов.

, которая фактически является линейкой. Теперь пользователи получают кнопки "Измерение" и "Уровень", которые можно будет быстро вызвать из Центра управления, не открывая для этого приложение. Учитывая, что эти переключатели с недавних пор можно связать с экраном блокировки iPhone или его кнопкой действия, это может упростить жизнь пользователям из строительной сферы или тем, кто делает ремонт и требует постоянного измерения длин или проверки угла наклона объектов. Выявление апноэ во сне с помощью совместимого Apple Watch . Апноэ – это явление временной блокировки дыхания во сне. С помощью новой функции акселерометр обнаруживает едва заметные движения запястья, связанные с нарушениями нормального дыхания во время сна.

. Апноэ – это явление временной блокировки дыхания во сне. С помощью новой функции акселерометр обнаруживает едва заметные движения запястья, связанные с нарушениями нормального дыхания во время сна. Сгруппированные уведомления приложений теперь показывают, сколько именно уведомлений было сгруппировано.



Новое отображение сгруппированных уведомлений / Фото 9to5Mac

Также добавлено несколько новых информационных экранов, которые рассказывают о новых ИИ-функциях в рамках Apple Intelligence, которые поступят в такие приложения, как "Сообщения", "Почта", App Store и другие.

Желтый и зеленый индикаторы, которые отображаются на Dynamic Island, имеют новую анимацию, которая гаснет, когда вы прекращаете использовать микрофон и камеру.

Что мы уже видели ранее

Что касается функций, которые уже были доступны в предыдущих бета-версиях, то изюминкой iOS 18.1, несомненно, является первая волна функций Apple Intelligence.

Среди прочего ИИ содержит инструменты для написания, которые доступны везде, где можно выбрать и отредактировать текст. Их можно использовать для проверки орфографии, исправления грамматики, переписывания с новым тоном и суммирования текста.

Siri имеет новый дизайн с едва заметной подсветкой вокруг дисплея, а также функцию "Написать в Siri", чтобы вам не нужно было говорить с помощником вслух, а только с помощью текста. Siri может повторить за вами, если вы споткнулись на словах, и может поддерживать контекст между запросами, помня предыдущие сообщения. Safari может обобщать статьи, а также появился новый режим фокусировки Reduce Interruptions.

Умные ответы доступны в программах "Сообщения" и "Почта", кроме того, программа "Почта" отображает важные по времени сообщения и помещает их в верхнюю часть вашего почтового ящика.

В программе Фотографии есть функция Memory Movie для создания слайд-шоу на основе текстовых описаний, а также вы можете записывать, расшифровывать и суммировать телефонные звонки.

Транскрипция и обобщение также доступны для любой аудиозаписи.

Image Playground, Genmoji и другие новые функции Siri еще не реализованы. Предположительно, их следует ждать в iOS 18.2.

Ожидается, что Apple выпустит iOS 18.1 для всех пользователей позже в этом месяце. Это означает, что до публичного запуска у нас, скорее всего, будет еще около двух бета-версий, с регулярностью примерно одна в неделю.