Усі зміни в iOS 18.1

Компанія поки що не підтвердила точну дату релізу цього оновлення, але журналіст Марк Гурман з Bloomberg стверджує, що це станеться 28 жовтня. У цей день також повинні вийти й інші операційні системи, такі як iPadOS 18.1 і macOS Sequoia 15.1. Крім додавання нових функцій, Apple приділила увагу виправленню помилок і підвищенню продуктивності, пише 9to5Mac.

Дивіться також Коли з'являться перші функції штучного інтелекту Apple Intelligence

Функція Apple Music для публікації музики в TikTok. Вона додає нову кнопку, яка відкриває програму TikTok і починає процес створення нової публікації. Ви побачите на екрані картку з піснею, котрою ви ділитеся. Виглядає це так само, як поширення публікацій в інстаграмі, однак ви отримуєте більше налаштувань: наприклад, можна зробити нову публікацію у вигляді відео, статичного фото або відправити особистим повідомленням, як видно на зображення з анонсом. Коли хтось у TikTok відкриє вашу публікацію, він чи вона почують фрагмент пісні.



Apple Music отримує нову інтеграцію з TikTok / Фото 9to5Mac

Нові перемикачі для Центру керування (шторка функцій і програм, яку ви викликаєте свайпом зверху). Раніше Apple додала нову опцію скидання Центру керування до заводських налаштувань, а тепер впроваджує окремі перемикачі для AirDrop і супутникового підключення (Satellite). Вони додадуться до вже звичних варіантів підключення, таких як Bluetooth, Wi-Fi, VPN та інші.

(шторка функцій і програм, яку ви викликаєте свайпом зверху). Раніше Apple додала нову опцію скидання Центру керування до заводських налаштувань, а тепер впроваджує окремі перемикачі для AirDrop і супутникового підключення (Satellite). Вони додадуться до вже звичних варіантів підключення, таких як Bluetooth, Wi-Fi, VPN та інші. Ще два нові перемикачі стосуються програми Measure , яка фактично є лінійкою. Тепер користувачі отримують кнопки "Вимірювання" та "Рівень", які можна буде швидко викликати з Центру керування, не відкриваючи для цього застосунок. Враховуючи, що ці перемикачі віднедавна можна пов’язати з екраном блокування iPhone або його кнопкою дії, це може спростити життя користувачам з будівельної сфери або тим, хто робить ремонт і потребує постійного вимірювання довжин чи перевірки кута нахилу об'єктів.

, яка фактично є лінійкою. Тепер користувачі отримують кнопки "Вимірювання" та "Рівень", які можна буде швидко викликати з Центру керування, не відкриваючи для цього застосунок. Враховуючи, що ці перемикачі віднедавна можна пов’язати з екраном блокування iPhone або його кнопкою дії, це може спростити життя користувачам з будівельної сфери або тим, хто робить ремонт і потребує постійного вимірювання довжин чи перевірки кута нахилу об'єктів. Виявлення апное уві сні за допомогою сумісного Apple Watch . Апное – це явище тимчасового блокування дихання уві сні. За допомогою нової функції акселерометр виявляє ледь помітні рухи зап’ястя, пов'язані з порушеннями нормального дихання під час сну.

. Апное – це явище тимчасового блокування дихання уві сні. За допомогою нової функції акселерометр виявляє ледь помітні рухи зап’ястя, пов'язані з порушеннями нормального дихання під час сну. Згруповані сповіщення додатків тепер показують, скільки саме сповіщень було згруповано.



Нове відображення згрупованих сповіщень / Фото 9to5Mac

Також додано кілька нових інформаційних екранів, які розповідають про нові ШІ-функції в рамках Apple Intelligence, які надійдуть в такі застосунки, як "Повідомлення", "Пошта", App Store та інші.

Жовтий і зелений індикатори, які відображаються на Dynamic Island, мають нову анімацію, яка згасає, коли ви припиняєте використовувати мікрофон і камеру.

Що ми вже бачили раніше

Що стосується функцій, які вже були доступні в попередніх бета-версіях, то родзинкою iOS 18.1, безсумнівно, є перша хвиля функцій Apple Intelligence.

Серед іншого ШІ містить інструменти для написання, які доступні скрізь, де можна вибрати та відредагувати текст. Їх можна використовувати для перевірки орфографії, виправлення граматики, переписування з новим тоном і підсумовування тексту.

Siri має новий дизайн з ледь помітним підсвічуванням навколо дисплея, а також функцію "Написати в Siri", щоб вам не потрібно було говорити з помічником уголос, а лише за допомогою тексту. Siri може повторити за вами, якщо ви спіткнулися на словах, і може підтримувати контекст між запитами, пам'ятаючи попередні повідомлення. Safari може узагальнювати статті, а також з'явився новий режим фокусування Reduce Interruptions.

Розумні відповіді доступні в програмах "Повідомлення" та "Пошта", крім того, програма "Пошта" відображає важливі за часом повідомлення й поміщає їх у верхню частину вашої поштової скриньки.

У програмі Фотографії є функція Memory Movie для створення слайд-шоу на основі текстових описів, а також ви можете записувати, розшифровувати та підсумовувати телефонні дзвінки.

Транскрипція та узагальнення також доступні для будь-якого аудіозапису.

Image Playground, Genmoji та інші нові функції Siri ще не реалізовані. Імовірно, їх слід чекати в iOS 18.2.

Очікується, що Apple випустить iOS 18.1 для всіх користувачів пізніше цього місяця. Це означає, що до публічного запуску у нас, швидше за все, буде ще близько двох бета-версій, з регулярністю приблизно одна на тиждень.