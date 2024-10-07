Это будет самое большое обновление iPhone SE в истории
Начиная со второй версии SE, которая вышла в 2020 году, компания придерживалась дизайна iPhone 8. Он имел 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, закругленные края и кнопку "Домой". Однако следующий iPhone SE должен отойти от этого, пишет 9to5Mac.
Смотрите также Когда появятся первые функции искусственного интеллекта Apple Intelligence
- Вместо этого мы ожидаем дизайн, похожий на относительно свежий iPhone 14, с большим 6,1-дюймовым OLED-дисплеем от BOE и LG Display, плоским дизайном, Face ID вместо сканера отпечатка и меньшим вырезом.
- К сожалению, смартфон сохранит свою одинарную камеру.
- Еще одним изменением будет то, что новый iPhone SE перейдет на USB-C, отказавшись от Lightning. Этот шаг компания делает для всех своих устройств с недавних пор, поскольку столкнулась с давлением со стороны ЕС, где приняли соответствующий закон об унификации.
- Четвертое поколение, скорее всего, будет иметь такой же 48-мегапиксельный основной датчик камеры, как и в iPhone 15, что является огромным скачком по сравнению с 12-мегапиксельным датчиком в iPhone SE 3, который достался ему от iPhone 8.
- Фронтальная камера "прыгнет" с 7 мегапикселей у SE третьей версии до 12 мегапикселей в четвертом поколении.
Apple Intelligence
Согласно сообщениям Марка Гурмана с Bloomberg, следующий iPhone SE должен поддерживать Apple Intelligence, поэтому, вероятно, он выйдет с чипом A18 и 8 гигабайтами оперативной памяти.
Ранее компания заявляла, что функции ИИ будут поддерживать только Pro-версии iPhone и более новые устройства, поскольку всем остальным просто не хватает оперативной памяти и современного чипа для обработки запросов по смартфоне. Поэтому если Apple Intelligence будет на SE 4, то и характеристики должны быть соответствующими.
Первый модем собственного производства Apple
Ожидается, что четвертое поколение iPhone SE будет иметь первый в истории Apple модем собственной разработки, над которым компания работала в течение многих лет. Apple приобрела старый бизнес Intel по производству модемов еще в 2019 году с намерением разрабатывать собственные модемы и отойти от Qualcomm.
Ожидается, что iPhone SE 4 станет первым смартфоном компании, который получит собственный 5G-модем под кодовым названием Centauri. Характеристики его еще неизвестны, но он, как и должно быть, будет работать с Wi-Fi, Bluetooth и GPS.
5G-модемы Qualcomm являются одними из самых дорогих компонентов в iPhone, поэтому вполне логично, что Apple пытается отказаться от них, чтобы удешевить производство. Это может быть одним из ключевых факторов того, что iPhone SE 4 имеет такую низкую стартовую цену, о которой мы поговорим далее.
Цена iPhone SE 4
По слухам, следующее поколение iPhone SE будет дороже, потенциально 499 долларов. Однако это все еще довольно приличная цена за новый смартфон, учитывая тот факт, что другие устройства компании, даже старые, стоят дороже:
- Цена iPhone 14 сейчас начинается от 599 долларов.
- iPhone 15 стоит от 699 долларов.
- iPhone 15 Plus – 799 долларов.
- iPhone 16 – 799 долларов.
- iPhone 16 Plus – 899 долларов.
- iPhone 16 Pro – 999 долларов.
- iPhone 16 Pro Max – 1199 долларов.