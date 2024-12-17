24 Канал вспомнил все ключевые события, которые повлияли на развитие ИИ в 2024 году и которые продолжат формировать вектор отрасли в будущем.

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Запуск OpenAI Sora – новая эра видеоконтента

Одним из самых громких событий года стал релиз генератора видео Sora от OpenAI. Этот инструмент позволяет превращать текст в видео с высокой скоростью и точностью, создавая как простые анимации, так и реалистичные кинематографические сцены. OpenAI представила Sora 15 февраля 2024 года.

На момент анонса, разработчики обещали следующие возможности:

Генерация видео: Sora могла создавать реалистичные HD-видео продолжительностью до одной минуты на основе текстовых описаний. Это включало сложные сцены с несколькими персонажами, различными типами движения и детальной проработкой объектов и фона.

Sora могла создавать реалистичные HD-видео продолжительностью до одной минуты на основе текстовых описаний. Это включало сложные сцены с несколькими персонажами, различными типами движения и детальной проработкой объектов и фона. Интеграция с существующим контентом : Модель могла работать с уже существующими изображениями или видео, позволяя "додумывать" предысторию или завершение к уже имеющимся кадрам.

: Модель могла работать с уже существующими изображениями или видео, позволяя "додумывать" предысторию или завершение к уже имеющимся кадрам. Безопасность и контроль : Разработчики упоминали об ограничениях в генерации контента, касающихся насилия, сексуального контента, оскорбительных изображений и нарушения интеллектуальной собственности. Также они работали над инструментами для выявления обманчивого контента.

: Разработчики упоминали об ограничениях в генерации контента, касающихся насилия, сексуального контента, оскорбительных изображений и нарушения интеллектуальной собственности. Также они работали над инструментами для выявления обманчивого контента. Реалистичность и детализация: Sora обещала реализм в генерации видео с высоким качеством изображения и соблюдением указаний пользователя, включая правильную передачу физики и пространственную ориентацию.

9 декабря 2024 года Sora стала доступной для пользователей с некоторыми условиями.

Сейчас доступ к Sora предоставляется пользователям с подпиской ChatGPT Plus и ChatGPT Pro:

ChatGPT Plus: Пользователи могут создавать до 50 видео в месяц с разрешением до 720p и продолжительностью до 5 секунд.

ChatGPT Pro: За подписку стоимостью 200 долларов в месяц, пользователи получают возможность создавать до 500 видео в месяц, с разрешением до 1080p и продолжительностью до 20 секунд. Также эта подписка позволяет загружать видео без водяных знаков и работать с несколькими видео одновременно.

На момент запуска Sora доступна в США и большинстве других стран, за исключением ЕС, Великобритании и Китая.

Видео, созданные с помощью Sora, имеют водяные знаки и метаданные C2PA, указывающие на использование ИИ в их создании. OpenAI обещает строго контролировать использование для предотвращения генерации запрещенного контента, например насилие, сексуальные фейки и тому подобное.

Sora предоставляет возможность создавать видео из текстовых описаний, превращать фотографии в видео, а также использовать функцию "Re-mix" для модификации уже созданных видео. Есть также функция "раскадровки", что позволяет создавать сцены или последовательности видео из ряда подсказок.

Почему это важно

Возможность автоматизированного создания видео открыла новые перспективы для образовательного, рекламного и развлекательного контента. Преподаватели смогут быстро создавать учебные материалы, а маркетологи – индивидуализированные рекламные кампании.

Видеоредакторы и маркетологи оценили удобство создания профессиональных видео без необходимости привлечения больших команд специалистов, что значительно сокращает затраты времени и средств на производство.

В то же время следует отметить, что с доступом к такому инструменту поднимает ряд очевидных рисков. Одним из самых больших опасений является потенциал Sora для создания высококачественных, реалистичных видео, которые могут быть использованы для распространения дезинформации. Это может иметь серьезные последствия для политических процессов, общественного мнения и безопасности, поскольку видео может быть сложно отличить от настоящих материалов.

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Google не отставал в течение 2024 года и обновил своего ИИ-ассистента Gemini до версии 2.0, что стало значительным шагом в развитии интеллектуальных помощников. Основные изменения включают поддержку более 100 языков и повышенную производительность, что позволяет ассистенту быстрее и точнее обрабатывать запросы пользователей.

Благодаря этому инструмент стал доступным для миллиардов людей по всему миру, расширяя возможности как для частных лиц, так и для корпоративных пользователей.

В корпоративной среде Gemini 2.0 автоматизирует рутинные задачи, что позволяет компаниям повышать эффективность, уменьшать затраты времени на обработку запросов и оптимизировать рабочие процессы. Для Google эта версия является стратегически важной, ведь компания стремится укрепить свои позиции на рынке ИИ-ассистентов и сохранить конкурентоспособность в борьбе с OpenAI и другими технологическими гигантами.

Возможности Gemini 2.0 – смотрите видео:

Gemini 2.0 – это крайне амбициозный инструмент на который Google возлагает большие надежды. Учитывая то, что Android является операционной системой с наибольшим охватом среди пользователей, Gemini 2.0 потенциально имеет такой же широкий охват и Google видит в ассистенте помощника на каждый день, который способен сделать жизнь людей лучше.

Собственно, именно интеграция ИИ во все аспекты цифровой жизни пользователей, от смартфонов до корпоративных инструментов, и является целью компании. Ожидается, что дальнейшее развитие Gemini позволит создавать более персонализированные и адаптивные помощники, которые будут еще теснее интегрированы в повседневные сервисы Google, такие как Gmail, Google Docs и другие продукты экосистемы.



Gemini 2.0 изменит опыт взаимодействия с ИИ / Фото Google

Поэтому уже совсем скоро наступит тот день, когда мы сможем дать задание своему смартфону и ожидать, что он выполнит его – от заказа доставки обеда, до формирования продуктовой корзины и более серьезных бытовых и рабочих задач. Уже сегодня Gemini 2.0 способен существенно улучшить жизнь человека и со временем он будет развиваться и масштабироваться охватывая все больше сфер нашей жизни.

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Развитие ChatGPT и новые возможности

2024 год стал важным этапом для развития ChatGPT, поскольку OpenAI продолжает внедрять инновационные возможности для улучшения взаимодействия с пользователями. Эти изменения значительно расширяют функционал платформы, делая ее еще более интегрированной в ежедневные задачи и коммуникацию.

В течение 2024 ChatGPT получил несколько версий доступных как для бесплатных, так и для платных пользователей:

GPT-4o : Эта версия стала доступной для всех пользователей, включая бесплатных, с определенными ограничениями на количество запросов. Для платных пользователей (Plus, Pro и Team) доступ не имеет таких ограничений. GPT-4o была представлена как мультимодальная модель, способная обрабатывать текст, аудио, изображения и видео.

GPT-4 Turbo : Изначально доступна только для платных пользователей (Plus, Team, Enterprise), но впоследствии стала доступной и для бесплатных пользователей в ограниченном виде. Эта версия фокусируется на улучшении письма, математики, логического мышления и кодирования.

GPT-4o mini: Это обновленная версия, которая заменила GPT-3.5 Turbo для бесплатных пользователей. Для платных пользователей функционал остается расширенным.

Целью OpenAI является сделать ChatGPT универсальным инструментом и мультифункциональным помощником для пользователей, который сможет выполнить любую работу, от генерации рецептов блюд по запросу до написания кода и помощи ученым в расчетах.

Вот что нового было добавлено в ChatGPT в 2024 году

Видео и голосовой чат в реальном времени

Одной из самых ожидаемых функций стала возможность взаимодействия с ChatGPT через видео и голосовые звонки в реальном времени. Теперь пользователи могут общаться с искусственным интеллектом не только текстово, но и через аудио и видео. Кроме того, значительно расширились возможности Advanced Voice

И теперь с ChatGPT можно обсуждать темы, показывать предметы на камеру или просто приятно общаться, если захотелось что-то обсудить. Эта функция очень полезна для ситуаций, когда нужно наглядно объяснить определенные аспекты работы или процесса.

Проекты (Projects)

ChatGPT теперь позволяет организовывать чаты по темам или контекстам в рамках новой функции "Проекты". Это позволяет хранить все связанные чаты в одном месте, что удобно для выполнения конкретных задач, таких как написание текстов, кодинг или исследования.

Пользователи могут создавать различные проекты, сохранять их и эффективно работать в пределах одной платформы. Функция доступна для пользователей Plus, Pro и Team, а в январе 2025 года будет доступна для Enterprise и Edu пользователей. Бесплатные пользователи также получат доступ к этой возможности в ближайшее время.

Поиск в Интернете (ChatGPT Search)

Еще одной важной новинкой стал интегрированный поиск в Интернете. Теперь ChatGPT может искать и использовать информацию из сети для предоставления более точных и актуальных ответов.

Эта функция позволяет пользователям получать информацию непосредственно из Интернета, что делает ответы еще более информативными и полезными. Функция поиска начала разворачиваться для всех пользователей, включая бесплатных, поэтому испытать ее можно прямо сейчас.

Canvas

Canvas – это новый инструмент для работы с текстами и кодом, что позволяет пользователям получать отзывы и работать над совершенствованием контента в более интерактивный способ. С помощью этого окна в чате пользователи могут легко редактировать свои тексты и получать помощь от ChatGPT для улучшения качества работы.

Этот инструмент доступен для всех пользователей модели ChatGPT 4o и значительно повышает эффективность совместной работы над проектами.

Поэтому ChatGPT становится мощным инструментом для бизнеса, обучения и обычных повседневных задач. Внедрение новых функций буквально создает новые горизонты для взаимодействия с технологиями, что открывает еще больше возможностей для пользователей в различных сферах.

Grok и xAI: искусственный интеллект Илона Маска

В 2023 году Илон Маск начал новый амбициозный проект – xAI, стартап, ориентированный на развитие инновационных решений в области искусственного интеллекта. Одной из главных инноваций компании стал Grok – чат-бот, ставший очередным амбициозным инструментом на рынке AI несмотря на первоначальный скепсис специалистов.

Благодаря своим уникальным возможностям и интеграции с платформой X (бывший Twitter), в течение 2024 года Grok прошел несколько этапов развития и значительно расширил свой функционал, став важным инструментом для бизнеса и обычных пользователей.

Цель заключалась в том, чтобы создать искусственный интеллект, который бы не только решал технические задачи, но и имел уникальный, даже юмористический подход к взаимодействию с пользователем. Маск хотел, чтобы Grok обладал способностью давать честные и иногда саркастические ответы, вдохновленные стилем "Путеводителя автостопом по Галактике" Дугласа Адамса.

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Ранняя разработка и версии Grok

Grok-1: Начало

Первая версия Grok – Grok-1 – стала доступной для ограниченного круга подписчиков Premium+ на платформе X в декабре 2023 года. Это была начальная версия, способная ответить на широкий спектр вопросов, с доступом к информации в реальном времени через X. Хотя функционал был ограничен, этот старт уже свидетельствовал о большом потенциале проекта.

Grok-1.5: Улучшение возможностей

В марте 2024 года xAI представил обновленную версию – Grok-1.5. Это обновление позволило значительно улучшить производительность Grok в сложных задачах, в частности в программировании и математических вычислениях.

Grok-1.5 также стала доступной для первых тестировщиков и существующих пользователей на платформе X, что позволило собрать ценные отзывы для дальнейших усовершенствований.

Grok-2: Массовое распространение

15 декабря 2024 года xAI запустил Grok-2, сделав его доступным бесплатно для всех пользователей X. Это стало значительным шагом к массовому распространению искусственного интеллекта среди широкой аудитории.

Grok-2 внес важные изменения, в частности внедрил возможность генерации изображений и улучшенные функции для анализа контента, что еще больше увеличило его популярность среди пользователей.

Возможности для пользователей Grok

В 2024 году Grok стал доступным для различных категорий пользователей с различными функциональными возможностями в зависимости от уровня подписки.

Бесплатные пользователи: Имеют возможность отправлять до 10 запросов каждые два часа и генерировать до 3 изображений в день. Они могут использовать Grok для получения ответов на вопросы, но с ограничением на количество взаимодействий.

Подписчики X Premium: Эти пользователи получают более высокие лимиты на количество запросов, могут генерировать больше изображений в день и получают доступ к новым функциям раньше других.

Подписчики X Premium+: Самый высокий уровень подписки предлагает приоритетную обработку запросов, доступ к экспериментальным функциям Grok, а также возможность взаимодействовать с AI в более интерактивном режиме, например, через "развлекательный режим".

Благодаря интеграции с X, Grok может использовать актуальные данные для формирования своих ответов, что дает ему преимущество перед другими моделями, которые могут быть ограничены устаревшими данными. Это делает его более полезным инструментом для решения реальных задач в динамической среде.

Начиная с Grok-2, пользователи получили возможность создавать изображения. Это расширило сферу применения Grok для творческих задач, от генерации графики до визуализации идей. Эта функция стала важной для маркетинга, образования и даже для создания визуального контента для социальных сетей.

У Grok все еще впереди

В 2024 году Grok и xAI значительно изменили подход к взаимодействию с искусственным интеллектом. Стартап продолжает развиваться, с акцентом на улучшение взаимодействия с пользователями, расширение возможностей обработки и генерации контента, а также увеличение доступности для более широкой аудитории.

Учитывая инновации, которые уже были внедрены, можно ожидать, что в будущем Grok станет еще более мощным инструментом для бизнеса и частных пользователей.

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Другие важные изменения в области ИИ

Новая стратегия НАТО по ИИ – защита в цифровую эпоху защита в цифровую эпоху

в 2024 году НАТО обновило свою стратегию интеграции искусственного интеллекта в оборонную сферу, в частности сосредоточив внимание на повышении кибербезопасности и автоматизации анализа разведывательной информации.

Благодаря автоматизированной обработке больших объемов данных, альянс получает возможность оперативно принимать стратегические решения и минимизировать риски кибератак. Это делает ИИ важным компонентом современных оборонных технологий.

Законодательные инициативы по регулированию ИИ

2024 год также стал годом активных шагов по регулированию технологии ИИ. Европейский Союз сделал важный шаг вперед с принятием "Акта об ИИ", предусматривающего строгий контроль за этическим и ответственным использованием этой технологии.

В США также были приняты несколько важных инициатив для регулирования автоматизированных систем принятия решений в таких сферах, как занятость, финансы и социальные услуги. Эти усилия формируют правовую основу для безопасного и устойчивого внедрения ИИ в различных отраслях.

Прорывы в медицинском ИИ – точная диагностика и индивидуализированное лечение

Медицина стала одной из самых прогрессирующих сфер благодаря внедрению ИИ в 2024 году. Новые алгоритмы для ранней диагностики онкологических и нейродегенеративных заболеваний, а также усовершенствованные инструменты прогнозирования эффективности лечения и персонализированных медицинских рекомендаций, значительно повысили точность и скорость диагностики. Это позволяет врачам оказывать более эффективную медицинскую помощь и улучшает общее качество лечения.

Итог и прогноз на 2025 год

2024 год стал решающим для развития искусственного интеллекта, что охватывает не только новейшие инструменты для создания контента, но и меняет стратегии обороны, законодательные инициативы и медицинские достижения. Релизы таких инструментов, как Sora, обновление Google Gemini, Grok и развитие ряда других платформ иллюстрируют огромный технологический прогресс.

2025 год обещает стать периодом значительных изменений в сфере искусственного интеллекта, где ИИ продолжит интеграцию в ключевые отрасли, в частности медицину, финансы и розничную торговлю. В сфере здравоохранения ожидается значительный рост персонализированной медицины, автоматизации диагностики и разработки новых лекарств, что позволит снизить расходы и улучшить производительность. В то же время в финансовом секторе ИИ продолжит улучшать аналитику данных, прогнозирование рисков и борьбу с мошенничеством.

Технологические прорывы в вычислительных мощностях и квантовых компьютерах откроют новые возможности для ИИ, в частности в области кибербезопасности и криптографии. Появление автономных агентов ИИ и развитие генеративных моделей позволит создавать высококачественные видео и реалистичные симуляции, что значительно расширит применение технологий в творческих индустриях.

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С точки зрения этики и регулирования, в 2025 году ожидается активизация усилий по установлению четких стандартов безопасности, защиты данных и прозрачности алгоритмов. Это позволит обеспечить баланс между развитием технологий и их этическим использованием. Поэтому нас ждет не менее интересный год, а ряд важных открытий еще впереди.