Теперь для всех

Теперь вы можете зайти в ваше приложение или на сайт ChatGPT и коснуться небольшого значка планеты возле строки ввода текста. Это будет означать, что вы включили поиск. По умолчанию ChatGPT автоматически будет определять, какие ваши запросы направлять через новую функцию поиска, а какие воспринимать как сообщения к чат-боту. Но вы можете вручную подсказать системе, чего именно вы от нее хотите, пишет 24 Канал.

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Поиск ChatGPT показывает обобщенные ответы из различных онлайн-источников. Он не просто дает вам ссылки, но и изучает их для вас, чтобы резюмировать то, что в них содержится.

Преимуществом такой поисковой системы является то, что вы можете детализировать свой запрос с помощью обычного естественного языка. Например, если вам нужен рецепт из конкретных ингредиентов, то вы не сможете отправить Google весь их список и попросить найти что-то только с этими пунктами – он этого не поймет. А иногда вы вообще не знаете, что искать, не знаете названия какого-то предмета или явления, но знаете его описание. Кроме того, некоторые заголовки могут не совпадать с вашим запросом, но сама статья – это именно то, что вам нужно.

С ChatGPT все иначе. Вы можете говорить с ним, как с обычным человеком: опишите ему, что ищете, какие должны быть особенности найденных страниц, на каком языке они должны быть, если он отличается от языка вашего запроса и прочее.

Поиск от ChatGPT может также выдавать изображения и видео, которые извлекает из найденных страниц, и указывает ссылки рядом со всеми пунктами, которые для вас нашел.

Функция работает благодаря усовершенствованной версии модели GPT-4o. Она предоставляет информацию из интернета, а не из своей заученной памяти, как обычный чат-бот ChatGPT. Таким образом вы можете найти новейшие статьи, новости, спортивные результаты, котировки акций и прочее.

Поиск ChatGPT сначала был доступен только для подписчиков платных версий ИИ, но теперь все пользователи могут им пользоваться. В Украине также доступно со вчерашнего вечера.

OpenAI говорит, что с момента, когда мы впервые услышали о ChatGPT Search, он стал быстрее и теперь его можно установить как поисковую систему по умолчанию для любого браузера. Кроме того, улучшена работа ChatGPT Search для мобильных устройств. На смартфонах пользователи теперь могут видеть, например, лучше организованную бизнес-информацию, включая адреса (в Apple Maps в приложении ChatGPT для iOS) и номера телефонов.

Наконец, поиск ChatGPT теперь доступен в расширенном голосовом режиме, разговорной функции OpenAI для ChatGPT в режиме реального времени. В ближайшие дни пользователи смогут получить доступ к актуальной информации, используя расширенный голосовой режим на смартфоне или компьютере.

Не все этому радуются

Некоторые издатели протестуют против поисковых инструментов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT Search, Perplexity и Google AI Overviews, заявляя, что они угрожают уничтожить трафик на сайтах, с которых получают информацию. Дело в том, что теперь ИИ за вас прочитывает статьи и извлекает из них информацию прямо вам в диалог. Поэтому у пользователей теперь будет меньше причин перейти по ссылке на страницу того или иного сайта (источника), чтобы прочитать лично. Это означает падение количества просмотров и, соответственно, снижение доходов от рекламы, за счет которой живут большинство изданий.

Одно исследование показало, что один только AI Overviews может негативно повлиять на около 25% трафика издателей из-за уменьшения внимания к ссылкам на страницы.

OpenAI заявляет, что учла отзывы партнеров и якобы собирается что-то с этим делать. Деталей об этом пока нет. Но, вероятно, компания собирается предоставлять сокращенные резюме, чтобы оставлять для пользователей мотивацию перейти на страницу и продолжить чтение.