Поздоровайтесь с Сантой

Голосовой режим ChatGPT доступен уже несколько месяцев. Он позволяет вам непрерывно говорить с чат-ботом, как с живым человеком, не нажимая каждый раз на кнопку начала записи. Вы один раз запускаете процесс, а потом просто ведете беседу о том, что хотите. Этот режим позволяет даже перебивать искусственный интеллект, уточнять вопросы прямо посреди разговора и даже переходить с одного языка на другой. По умолчанию вам доступны на выбор несколько голосов, которые вы можете установить при первом использовании, а затем изменить в любой момент в настройках. Теперь к этим голосам добавляется Санта Клаус, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Для того, чтобы воспользоваться функцией, обновите ваше приложение ChatGPT на смартфоне. Открыв его впервые после обновления, вы увидите, что кнопка запуска голосового режима, которая находится в нижнем правом углу смартфона, превратилась в снежинку. После нажатия на нее, вам откроется окно выбора голоса, где вы можете прослушать его, а затем подтвердить или отменить выбор. Если вам не нравится голос Санты, просто свайпните на другой и выберите то, что хотите.



Новая иконка для голосового режима / Фото OpenAI

Кроме голоса, праздничный режим превращает голосовую сферу ChatGPT в центре экрана на своеобразный снежный шар.



Новый интерфейс голосового режима / Фото OpenAI

Каждый разговор с ChatGPT Santa по умолчанию становится временным, не влияя на историю чата или память.

Голос Санты появился уже по всему миру и доступен также на украинском языке. Поговорить с ним можно будет до начала января.

Демонстрация функции голоса Санты начинается с седьмой минуты: видео

Что еще

Следующая функция, которая появится после праздников, – это видео в голосовом режиме. Пока вы не сможете испытать эту возможность, но впоследствии, начав живой разговор с ChatGPT, вы сможете видеть пиктограмму видео в нижнем левом углу. Она позволит включить камеру и показать искусственному интеллекту в голосовом режиме то, что вы видите, чтобы не нужно было описывать что-то, что вы видите, и по чему нуждаетесь в подсказках.

Если вы коснетесь меню с тремя точками и выберете "Поделиться экраном", то покажете ему то, что происходит на смартфоне, чтобы получить также подсказки и ответы по какому-то контенту или данных.