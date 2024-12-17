Тепер для всіх

Відтепер ви можете зайти до вашого застосунка або на сайт ChatGPT й торкнутися невеликого значка планети біля рядка введення тексту. Це означатиме, що ви увімкнули пошук. За замовчуванням ChatGPT автоматично визначатиме, які ваші запити направляти через нову функцію пошуку, а які сприймати як повідомлення до чат-бота. Але ви можете вручну підказати системі, чого саме ви від неї хочете, пише 24 Канал.

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Пошук ChatGPT показує узагальнені відповіді з різних онлайн-джерел. Він не просто дає вам посилання, а й вивчає їх для вас, щоб резюмувати те, що в них міститься.

Перевагою такої пошукової системи є те, що ви можете деталізувати свій запит за допомогою звичайної природної мови. Наприклад, якщо вам потрібен рецепт із конкретних інгредієнтів, то ви не зможете надіслати Google весь їхній список і попросити знайти щось лише з цими пунктами – він цього не зрозуміє. А іноді ви взагалі не знаєте, що шукати, не знаєте назви якогось предмета чи явища, але знаєте його опис. Крім того, деякі заголовки можуть не співпадати з вашим запитом, але сама стаття – це саме те, що вам потрібно.

Із ChatGPT все інакше. Ви можете говорити з ним, як зі звичайною людиною: опишіть йому, що шукаєте, які мають бути особливості знайдених сторінок, якою мовою вони мають бути, якщо вона відрізняється від мови вашого запиту та інше.

Пошук від ChatGPT може також видавати зображення та відео, які витягує зі знайдених сторінок, і вказує посилання поряд з усіма пунктами, які для вас знайшов.

Функція працює завдяки вдосконаленій версії моделі GPT-4o. Вона надає інформацію з інтернету, а не зі своєї завченої пам'яті, як звичайний чат-бот ChatGPT. Таким чином ви можете знайти найновіші статті, новини, спортивні результати, котирування акцій та інше.

Пошук ChatGPT спочатку був доступний лише для підписників платних версій ШІ, але тепер усі користувачі можуть ним користуватися. В Україні також доступно з учорашнього вечора.

OpenAI каже, що з моменту, коли ми вперше почули про ChatGPT Search, він став швидшим і тепер його можна встановити як пошукову систему за умовчанням для будь-якого браузера. Крім того, покращено роботу ChatGPT Search для мобільних пристроїв. На смартфонах користувачі тепер можуть бачити, наприклад, краще організовану бізнес-інформацію, включаючи адреси (в Apple Maps у додатку ChatGPT для iOS) та номери телефонів.

Нарешті, пошук ChatGPT тепер доступний у розширеному голосовому режимі, розмовній функції OpenAI для ChatGPT у режимі реального часу. Найближчими днями користувачі зможуть отримати доступ до актуальної інформації, використовуючи розширений голосовий режим на смартфоні чи комп'ютері.

Не всі цьому радіють

Деякі видавці протестують проти пошукових інструментів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT Search, Perplexity і Google AI Overviews, заявляючи, що вони загрожують знищити трафік на сайтах, з яких отримують інформацію. Річ у тім, що тепер ШІ за вас прочитує статті й витягує з них інформацію просто вам у діалог. Тож у користувачів тепер буде менше причин перейти за посиланням на сторінку того чи іншого сайту (джерела), щоб прочитати особисто. Це означає падіння кількості переглядів і, відповідно, зниження доходів від реклами, коштом якої живуть більшість видань.

Одне дослідження показало, що один лише AI Overviews може негативно вплинути на близько 25% трафіку видавців через зменшення уваги до посилань на сторінки.

OpenAI заявляє, що врахувала відгуки партнерів і нібито збирається щось із цим робити. Деталей про це наразі немає. Але, ймовірно, компанія збирається надавати скорочені резюме, щоб лишати для користувачів мотивацію перейти на сторінку й продовжити читання.