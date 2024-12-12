Как ИИ возвращает возможность говорить

Одним из примеров того, как искусственный интеллект может помочь в сфере здоровья, за исключением прямых исследований, является представленная Lenovo технологическая система, возвращающая пациентам с тяжелыми нейродегенеративными заболеваниями базовую способность – общаться, рассказывать истории и выражать эмоции. 24 Канал поговорил с Николаем Антонюком, руководителем направления коммерческих устройств Lenovo в Украине. Он рассказал о работе этой технологии, интеграции ИИ и изменениях в жизни пациентов, которые воспользовались разработкой.

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Представьте, что вы не можете произнести ни одного слова, рассказать сказку перед сном детям или просто сказать "я тебя люблю" жене. Именно такую реальность ежедневно переживают люди с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и рядом других тяжелых нейродегенеративных заболеваний,

– говорит Николай Антонюк.

Боковой амиотрофический склероз — неврологическое заболевание, которое постепенно разрушает нервную систему, лишая человека способности двигаться, говорить, а впоследствии — даже дышать. Именно люди с БАС, как никто другой, понимают, что коммуникация — это не просто обмен информацией, а крайне важная часть эмоциональной связи и духовной близости.

Когда болезнь отбирает возможность говорить, современные разработки в сфере искусственного интеллекта помогают ее вернуть и восстановить привычный уровень коммуникации с родными. Благодаря технологиям на базе ИИ, люди с БАС могут получить возможность не просто общаться, а делать это так, будто болезнь никогда не забирала их голос.

Технологическую систему разработали специалисты компании Lenovo совместно с учеными фонда Скотта-Моргана. Презентация состоялась на ежегодной конференции Lenovo Tech World 2024, где были представлены первые результаты тестирования.

Разработанное решение — это сложная экосистема, которая объединяет несколько передовых технологий:

Персонализированные голоса : с помощью ИИ, даже короткие аудиозаписи могут быть использованы для создания копии естественного и эмоционально выразительного голоса пациента;

: с помощью ИИ, даже короткие аудиозаписи могут быть использованы для создания копии естественного и эмоционально выразительного голоса пациента; Аватары : генерация реалистичных изображений людей, которые естественно передают их мимику;

: генерация реалистичных изображений людей, которые естественно передают их мимику; Отслеживание взгляда: камеры позволяют управлять взглядом: камеры позволяют управлять интерфейсом с помощью глаз;

Ключевой компонент — способность максимально естественно воспроизводить голос человека, используя даже минимальные архивные записи. В отличие от предыдущих технологий, которые предлагали монотонную, роботизированную речь, современный ИИ позволяет сохранить уникальную интонацию человека, его тембр и эмоциональную окраску голоса.

Решение работает на базе планшета ThinkPad X12, который легко крепится к различным поверхностям — от кухонного стола до кресла колесного. Разработчики говорят, что стремились создать максимально интуитивный и удобный инструмент коммуникации, который не требует сложных настроек и доступен пользователям с разным уровнем технической подготовки.

Во время Lenovo Tech World 2024, защитница прав людей с инвалидностью и пациентка с БАС Эрин Тейлор представила технологию, используя собственный голос, воспроизведенный искусственным интеллектом.

Говорить собственным голосом, каким он звучал до диагноза, — невероятно. Я нахожу новые силы и надежду, когда вижу, что становится возможным благодаря технологиям, особенно последним достижениям в сфере искусственного интеллекта. Это не только возвращает мне голос, но и позволяет участвовать в создании технологий, которые меняют жизнь других,

– говорит Эрин Тейлор.

Что говорят люди с БАС

По статистике, более 500 миллионов людей в мире живут с коммуникативными ограничениями, вызванными нейродегенеративными заболеваниями. Для каждого из них эта технология — шанс быть услышанными, возможность восстановить утраченную связь с родными и миром. Для многих родителей с тяжелыми заболеваниями возможность общения с детьми — самая большая мечта.

"Когда я узнал о диагнозе, больше всего боялся, что никогда больше не спою колыбельную своим детям, — рассказывает один из первых пользователей технологии, отец двоих детей. - Теперь я могу не только говорить, но и петь, рассказывать истории. Моя болезнь больше не может лишить меня возможности быть отцом".

Еще один участник программы, которому выпала возможность тестировать технологию, признается: "Это больше, чем просто очередной гаджет. Это возвращение моего "Я". Когда я могу выразить тончайшие эмоции, улыбнуться на экране, передать интонацию - я снова чувствую себя человеком, а не только пациентом".

Каждый пользователь технологии воспринимает ее по-своему, но объединяет всех одно — возвращение чувства собственного достоинства, говорит Николай Антонюк. Это большой шаг к гуманизации технологий, которые могут изменить жизнь миллионов людей. Хотя она еще тестируется, потенциал уже впечатляет. Это не просто о голосе — это о возвращении возможности выразить себя, быть услышанным и почувствовать свое присутствие в мире.