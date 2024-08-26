Упоминание об этом появилось в большом материале, в котором издание объявило победителей ежегодного тестирования новых электромобилей. Cybertruck получил автоматический ноль.

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Детали

Прежде чем кто-то из сторонников Tesla начнет жаловаться, что мы не отдаем должное Cybertruck, знайте, что тот [экземпляр], который мы арендовали, сломался на второй день, фактически остановившись с несколькими сотнями миль на одометре,

– написал редактор C&D КейСи Колвелл.

Редактор добавил, что поскольку автомобиль не добрался до финала тестов, он получает "нулевой балл за выполнение миссии".

Автомобильные обозреватели и профильные издания давно заявляют, что Cybertruck еще не совсем готов. Хотя его переносили много раз, он всё равно получился сырым и сломанным во многих смыслах.

В одном из последних случаев пикапы столкнулись с проблемой деформирования дверей багажника. Хотя они сделаны из нержавеющей стали, владелец пикапа говорит, что это не уберегло их от деформации вследствие деятельности, привычной для такого типа автомобилей.

Предупреждение для всех по перевозке вещей. Я убедился, что лимит веса не превышен, однако, поскольку груз сместился, он, очевидно, вызвал чрезмерную нагрузку на заднюю дверь, и теперь задняя дверь деформирована,

– пишет автор с никнеймом xhawk101.

В других случаях поступали жалобы на неисправность зарядки, недостаточную чувствительность датчиков безопасности, проблемы с программным обеспечением и другими компонентами.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.