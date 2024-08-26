Згадка про це з'явилась у великому матеріалі, в якому видання оголосило переможців щорічного тестування нових електромобілів. Cybertruck отримав автоматичний нуль.

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Перш ніж хтось із прихильників Tesla почне скаржитися, що ми не віддаємо належне Cybertruck, знайте, що той [екземпляр], який ми орендували, зламався на другий день, фактично зупинившись із кількома сотнями миль на одометрі,

– написав редактор C&D КейСі Колвелл.

Редактор додав, що оскільки автомобіль не добрався до фіналу тестів, він отримує "нульовий бал за виконання місії".

Автомобільні оглядачі та профільні видання давно заявляють, що Cybertruck ще не зовсім готовий. Хоча його переносили багато разів, він усе одно вийшов сирим і зламаним у багатьох сенсах.

В одному з останніх випадків пікапи зіткнулися з проблемою деформування дверей багажника. Хоча вони зроблені з нержавіючої сталі, власник пікапа каже, що це не вберегло їх від деформації внаслідок діяльності, звичної для такого типу автомобілів.

Попередження для всіх щодо перевезення речей. Я переконався, що ліміт ваги не перевищено, однак, оскільки вантаж змістився, він, очевидно, спричинив надмірне навантаження на задні двері, і тепер задні двері деформовані,

– пише автор із нікнеймом xhawk101.

В інших випадках надходили скарги на несправність зарядки, недостатню чутливість датчиків безпеки, проблеми з програмним забезпеченням та іншими компонентами.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.