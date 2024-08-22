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Після нескінченного потоку затримок і відкликань Tesla нарешті почала доставляти свій Cybertruck покупцям. Однак, можливо, автовиробникові варто було б перенести доставку ще на кілька годин, щоб дати час прибрати весь мотлох, який незрозуміло як там опинився.

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Як повідомляється, коли Tesla поспішала доставити свої пікапи, вона залишала захисну плівку на вікнах і кузові, а також брудні відбитки рук на кузовних панелях з нержавіючої сталі:

За останні місяці понад два десятки власників Cybertruck опублікували в соціальних мережах повідомлення про те, що Tesla доставила їм брудні вантажівки, при цьому користувачі відзначили брудну підлогу і запилені салони, а також липкі залишки і непривабливі плями на зовнішніх панелях,

– йдеться в звіті.

Інші публікують фотографії незвичних білих смуг на кузові вантажівки і каламутного нальоту на лобовому склі, що заважає огляду.

Брудний вигляд вантажівки не є новим явищем: один із власників Cybertruck, з яким поспілкувався WSJ, повідомив, що їхня вантажівка була доставлена ще у квітні в досить небажаному стані. Схоже, що це триває не перший місяць, а стан машин залежить від того, звідки ви її забираєте.

У чому проблема

Для того, щоб здійснювати передпродажну підготовку, Tesla використовує мережу центрів доставки, розташованих по всіх Штатах. Працівники цих центрів кажуть, що для Cybertruck цей процес є особливо обтяжливим, особливо в умовах нестачі персоналу. Вони розповіли, що деякі пікапи прибувають з деталями, покритими пилом і брудом із заводського майданчика, де ведеться будівництво для розширення виробничих площ. Унікальний дизайн пікапа робить його чистку складнішою і трудомісткою, оскільки поверхня з нержавіючої сталі має тенденцію легко притягувати плями і відбитки пальців.

На повне очищення кожної вантажівки Cybertruck йде щонайменше дві години, порівняно з 45 хвилинами для іншого бестселера Tesla, позашляховика Model Y.

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Крім бруду ще й сміття

Але стан доставлених останнім часом Cybertruck не обмежується кількома пропущеними мийками, адже деякі вантажівки навіть були доставлені новим власникам зі сміттям із заводу або центрів доставки. Порожні бляшанки з-під Red Bull були знайдені в дверних ящиках, а деякі вантажівки взагалі виглядали так, ніби їх взяли "покататися перед доставкою".

Очевидно, що це не те поводження, якого можна було б очікувати для вантажівки, ціна якої починається з близько 100 000 доларів.

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