Що сталося

Як можна побачити в дописі власника машини, гараж має щось схоже на шафи, які прикріплені до стелі й мають розмір близько половини висоти приміщення. Це означає, що під ними ще досить багато порожнього місця, яке датчики автомобіля, розташовані на висоті його кузова, фіксують як простір без перешкод.

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Водій Tesla Model Y Тіто Родрігес використав функцію Summon від Tesla, щоб дистанційно заїхати заднім ходом на місце для паркування. Але оскільки датчики машини сканують простір на своїй висоті, вони не побачили секцію шаф наверху. У результаті автомобіль продовжував рухатися заднім ходом, вважаючи, що заїжджає на вільне від будь-яких об'єктів місце. Дуже швидко заднє скло зустрілося з шафами. Тепер власник Tesla може втратити тисячі доларів на ремонт. Крім цього, як зазначається, було пошкоджено люк.

Власник каже, що це може бути його провина

Функція Summon є вельми корисною для власників Tesla, і ми вже багато разів бачили чудові приклади її роботи, коли вона паркувала машину в таких місцях, у яких людина навряд чи б упоралась. Однак компанія завжди попереджає, що є речі, які слід зробити перед її використанням, головним чином, увімкнути кліренс бампера, чого Родрігес, схоже, не зробив.

Встановіть відстань, на якій ви хочете, щоб Summon зупинився від виявленого об'єкта (наприклад, ви можете захотіти, щоб Summon зупинився за кілька сантиметрів від стіни гаража). Зверніть увагу, що ця відстань застосовується лише до об'єктів, які Summon виявляє безпосередньо перед Model Y під час руху вперед або безпосередньо за Model Y під час руху заднім ходом,

– йдеться в правилах користування функцією.

За словами Родрігеса, все це може бути його провиною. У відповідях користувач вказав, що при використанні функції Summon ви повинні зупинити її, як тільки автомобіль опиниться в потрібному вам положенні, на що Родрігес відповів: "Буквально за день до інциденту я змінив налаштування, щоб не утримувати кнопку на телефоні. Тож після цього я викликав її перший раз і пішов геть. Я випадково натиснув її ще раз, і все, що почув — це великий хлопок".

Окрім випадкового виклику автомобіля, Tesla навіть попереджає про подібні ситуації, коли зі стелі звисає щось низьке. Тож, схоже, власник автомобіля не може розраховувати те, що зможе якось засудити компанію за те, що її машини не виявляють об'єкти вище бампера, й отримати компенсацію.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.