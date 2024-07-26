Що роблять власники Tesla

Суть хитрощів полягає в розміщенні мокрого рушника навколо роз'єму Supercharger і штепселя зарядки, який засовується в гніздо. Логіка цього процесу до кінця незрозуміла, але користувачі електрокарів переконані, що це дійсно прискорює процес заряджання.

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Цей "лайфхак" просувають багато власників Tesla, а деякі люди в інтернеті навіть проводять тести, показуючи, що це працює. Наприклад, сторінка Out of Specs у соцмережі X Ілона Маска опублікувала допис, в якому стверджує, що її тестувальники змогли збільшити швидкість заряду з 58 кіловатів до 119 кіловатів:

"Ще один екстремальний тест нагнітача з мокрою ганчіркою. Підключили до мережі з 2% SoC – підвищили потужність до 147 кВт, як зазвичай, і знизили до 58 кВт за допомогою теплового дроселювання на 34%. Поплескав по ньому мокрою ганчіркою кімнатної температури, і він знову піднявся до 119 кВт, де досяг межі внутрішнього профілю заряду. Дивовижно", – йдеться в публікації.

Це може бути небезпечно

Компанія Tesla відреагувала на цю тенденцію чітким попередженням: "Розміщення мокрої тканини на ручці кабелю Supercharger не збільшує швидкість заряджання і заважає роботі температурних моніторів, створюючи ризик перегріву або пошкодження. Будь ласка, утримайтеся від цього, щоб наші системи могли працювати належним чином і виявляти справжні проблеми із зарядкою".

Терморегулювання є важливою частиною швидкого заряджання. Надсилання струму високої напруги через маленькі кабелі створює багато тепла. Може здаватися гарною ідеєю допомогти терморегуляції за допомогою мокрої ковдри, але мокра ковдра не може нічого вдіяти проти такого тепла. Вона лише порушує роботу термодатчиків на роз'ємі і змушує систему вважати, що вона може пропускати більше струму. Це може швидко стати небезпечним.

Тож якщо ви володієте однією з автівок Tesla, краще утримайтесь від цього "лайфхака", щоб не пошкодити зарядний кабель чи автомобіль, а в найгіршому випадку – отримати травми особисто.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.