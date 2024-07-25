Нова дата

Ілон Маск, як відомо, прогнозував, що Tesla досягне безпілотного водіння "до кінця року", починаючи з 2019 року. Останнім часом генеральний директор був більш обережним щодо цих прогнозів, але все ж знову взявся за старе під час телефонної конференції після оприлюднення фінансових результатів Tesla за другий квартал 2024 року.

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Наразі автомобілі Tesla з пакетом Full Self-Driving (FSD) в Північній Америці використовують те, що Tesla називає "контрольованим повним самокерованим водінням". Ця система автоматично виконує всі завдання, пов'язані з керуванням, але вона далека від досконалості, а тому вимагає від водіїв постійної уваги й готовності взяти керування на себе в будь-який момент.

Це часто стає причиною аварій, адже водії, обмануті назвою та обіцянками, постійно відволікаються від дороги, і не встигають навіть схопитися за кермо у небезпечних ситуаціях.

Tesla обіцяє, що в кінцевому підсумку все ж зробить це самокероване водіння, яке не потребує контролю, за допомогою оновлення програмного забезпечення. Але спочатку регулятори повинні схвалити це, перевіривши безпеку.

Тож 23 липня Маск заявив, що вважає, ніби компанія має деякі шанси досягти мети цього року, але якщо ні, то він "буде здивований", якщо цього не станеться наступного року. Таким чином, нова крайня дата виходу повноцінного автопілота від Tesla – це кінець 2025 року.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Великі мрії

Генеральний директор упевнений, що компанія зможе довести регуляторам, що FSD Tesla безпечніший, ніж люди-водії, а тому вони схвалять систему для безпілотного водіння. Після цього виробник зможе увімкнути цю функцію в існуючих автомобілях принаймні для Північної Америки. Про Європу та Азію поки що мова не йде, але компанія активно працює і в цьому напрямку.

Як і завжди, до цих слів Ілона Маска слід ставитися з деяким скепсисом, як показує історія.