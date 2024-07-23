Tesla і Китай

Але почнемо трохи здалеку. У квітні 2024 року Ілон Маск поїхав до Китаю налагоджувати зв'язки, які дещо попсувалися на фоні суперечок між Вашингтоном та Пекіном. Наприклад, раніше з'являлася інформація, що комуністична партія Китаю заборонила електромобілям Tesla їздити в деяких районах, де розташовані важливі об'єкти, в тому числі й урядові будівлі. Машини мають вбудовані камери, які записують все довкола, що змушує владу країни хвилюватися.

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Це були не єдині проблеми, але Маск, схоже, не зважає на загрози, які несе Китай і правляча партія, тому бажає поглиблювати присутність в країні, хоча багато компаній зі США навпаки тікають звідти до Індії та В'єтнаму.

Він зустрівся з прем’єр-міністром Лі Цяном, другим за рейтингом політиком Китаю, щоб обговорити впровадження технології повного автономного керування Tesla на найбільшому автомобільному ринку світу. Джерела тоді заявили, що нібито була укладена угода, в рамках якої американська компанія отримає дозвіл на розгортання програмного забезпечення для автономного водіння в Китаї, який забезпечив 22% загальних доходів Tesla у 2023 році та 42% доходів за межами США.

Нова загроза для Tesla

Але нова публікація Маска може звести все нанівець, якщо хтось розповість про неї Сі Цзіньпіну. Мільярдер твітнув згенероване штучним інтелектом відео, яке зображує пародію на показ мод за участю політиків та інших багатих людей. Серед них – Папа Римський у пуховику, диктатор Путін у сукні Louis Vuitton, Байден на кріслі колісному, сам Ілон Маск у скафандрі з логотипом Tesla, Трамп у тюремному костюмі й кайданках та інші особистості.

Серед усіх цих людей на кілька секунд з'являється й Сі Цзіньпін у костюмі з принтом Вінні-Пуха. Здавалося б, невинний жарт, у якому немає нічого поганого. Однак у китайського президента, судячи з усього, є давня неприязнь до цього вигаданого персонажа книг та мультфільмів. Річ у тім, що хтось колись порівняв його з цим мультяшним ведмедиком, сказавши, що вони схожі, і з того часу в інтернеті Сі Цзіньпіна глузливо називають Вінні-Пухом.

Ось цей ролик, але з іншою музикою, опублікував Ілон Маск на своїй сторінці в X. Сі з'являється на 23 секунді: відео

Це порівняння використовують критики та вороги китайського президента, дисиденти та втікачі з комуністичного Китаю. Меми з порівняннями довгий час поширювалися китайським ізольованим інтернетом, доки їх не заборонили.



Цей та подібні меми публікували в китайських соцмережах / Фото WEIBO/AFP



Цей та подібні меми публікували в китайських соцмережах / Фото WEIBO/AFP

Дійшло навіть до того, що в країні заборонили показ фільму "Вінні-Пух: Кров і мед", побоюючись нової хвилі порівнянь. Але книги про персонажа попри це досі дозволено продавати й поширювати.

Таким чином, необдуманий допис Ілона Маска, який він вважає смішним, може викликати жорстку реакцію з боку китайської влади. З огляду на величезні ставки Tesla в Китаї, така реакція може перерости в кризу для виробника електромобілів і попсувати всі плани.