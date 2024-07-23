Tesla и Китай

Но начнем немного издалека. В апреле 2024 года Илон Маск поехал в Китай налаживать связи, которые несколько попортились на фоне споров между Вашингтоном и Пекином. Например, ранее появлялась информация, что коммунистическая партия Китая запретила электромобилям Tesla ездить в некоторых районах, где расположены важные объекты, в том числе и правительственные здания. Машины имеют встроенные камеры, которые записывают все вокруг, что заставляет власти страны волноваться.

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Это были не единственные проблемы, но Маск, похоже, не учитывает угрозы, которые несет Китай и правящая партия, поэтому желает углублять присутствие в стране, хотя многие компании из США наоборот бегут оттуда в Индию и Вьетнам.

Он встретился с премьер-министром Ли Цяном, вторым по рейтингу политиком Китая, чтобы обсудить внедрение технологии полного автономного управления Tesla на крупнейшем автомобильном рынке мира. Источники тогда заявили, что якобы была заключена сделка, в рамках которой американская компания получит разрешение на развертывание программного обеспечения для автономного вождения в Китае, который обеспечил 22% общих доходов Tesla в 2023 году и 42% доходов за пределами США.

Новая угроза для Tesla

Но новая публикация Маска может свести все на нет, если кто-то расскажет о ней Си Цзиньпину. Миллиардер твитнул сгенерированное искусственным интеллектом видео, которое изображает пародию на показ мод с участием политиков и других богатых людей. Среди них – Папа Римский в пуховике, диктатор Путин в платье Louis Vuitton, Байден на кресле колесном, сам Илон Маск в скафандре с логотипом Tesla, Трамп в тюремном костюме и наручниках и другие личности.

Среди всех этих людей на несколько секунд появляется и Си Цзиньпин в костюме с принтом Винни-Пуха. Казалось бы, невинная шутка, в которой нет ничего плохого. Однако у китайского президента, судя по всему, есть давняя неприязнь к этому вымышленному персонажу книг и мультфильмов. Дело в том, что кто-то когда-то сравнил его с этим мультяшным мишкой, сказав, что они похожи, и с тех пор в интернете Си Цзиньпина насмешливо называют Винни-Пухом.

Вот этот ролик, но с другой музыкой, опубликовал Илон Маск на своей странице в X. Си появляется на 23 секунде: видео

Это сравнение используют критики и враги китайского президента, диссиденты и беглецы из коммунистического Китая. Мемы с сравнениями долгое время распространялись китайским изолированным интернетом, пока их не запретили.



Этот и подобные мемы публиковали в китайских соцсетях / Фото WEIBO/AFP



Этот и подобные мемы публиковали в китайских соцсетях / Фото WEIBO/AFP

Дошло даже до того, что в стране запретили показ фильма "Винни-Пух: Кровь и мед", опасаясь новой волны сравнений. Но книги о персонаже несмотря на это до сих пор разрешено продавать и распространять.

Таким образом, необдуманное сообщение Илона Маска, которое он считает смешным, может вызвать жесткую реакцию со стороны китайских властей. Учитывая огромные ставки Tesla в Китае, такая реакция может перерасти в кризис для производителя электромобилей и попортить все планы.