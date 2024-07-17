В своем заявлении миллиардер сказал, что новый закон стал для него "последней каплей". Ранее он уже высказывался по поводу законодательства Калифорнии (в частности высоких налогов) и даже предполагал перенос штаб-квартиры X в Техас. Но тогда все осталось на уровне размышлений и угроз. На этот же раз, похоже, все значительно серьезнее.

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Большой переезд

Еще в 2021 году Маск сменил место жительства из Калифорнии на Техас, где нет налога на доходы физических лиц. Там же базируется и компания Tesla. Объявив себя республиканцем несколько лет назад и поддержав Трампа на нынешних выборах, он начал все больше и резче высказываться о политике, в частности о законах, касающихся прав людей.

По словам Маска, новый закон Калифорнии, который запрещает школьным округам требовать от учителей сообщать родителям, когда их ребенок меняет гендерную идентичность или сексуальную ориентацию, стал толчком к изменениям.

Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, атакуют как семьи, так и компании,

– сказал Маск, чья трансгендерная дочь ранее осуществила переход, после чего Илон и стал настолько радикальным в своих высказываниях и действиях.

Таким образом штаб-квартира соцсети X будет переведена из Сан-Франциско в Остин, а главный офис SpaceX переедет в существующее помещение в Бока-Чика. Как именно это будет происходить и что будет с рабочими местами, пока неясно. Вряд ли можно ожидать, что все работники решатся на такую смену локации ради работы в компании Маска.

"Я сыт по горло необходимостью бежать от банд агрессивных наркоманов просто для того, чтобы войти и выйти из здания", – заявил Маск.

SpaceX имеет разветвленную штаб-квартиру вблизи Лос-Анджелеса, большого аэрокосмического центра, где тысячи сотрудников строят ракеты, капсулы для астронавтов Dragon и некоторые спутники. Каким образом это все будет переезжать и сколько денег на это будет потрачено (учитывая, что SpaceX едва ли не полностью существует за бюджетные средства США), неизвестно.

В 2021 году Маск перенес штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас, но в прошлом году заявил, что Калифорния останется ее инженерным центром. Поэтому вполне возможно, что нечто похожее произойдет и в этом случае: офисы переедут, но производственные линии останутся на старом месте.

Стоит отметить, что место регистрации SpaceX уже перенесено в Техас. Маск сделал это в начале этого года.